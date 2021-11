Juegos, libros, series: el entretenimiento gratuito en Internet

Compartir en:

lunes 22 de noviembre del 2021

¿Hay algo que genere más impotencia que tener tiempo libre y no saber cómo ocuparlo? En numerosas ocasiones, para superar ese aburrimiento, recurrimos a actividades de ocio y entretenimiento a través de nuestros dispositivos móviles o nuestras computadoras.

No siempre es necesario pagar por ellas. Hay varias posibilidades que se nos ofrecen de manera gratuita, ya porque están pensadas así o porque están dentro de periodos de prueba, que a continuación repasaremos.

Podemos empezar por el gran mercado de juegos de la actualidad, disponible desde móviles Android: el Google Play. No solamente se nos ofrecen aplicaciones destinadas al puro entretenimiento de manera gratuita, como son Clash Royale, Words of Wonders o Pokemón Go; sino que también hay plataformas de diferente índole como editores de fotografías, reproductores de música o guías prácticas para aprender nuevos idiomas.

Es de especial mención que, desde hace un tiempo, también se ofrecen libros de manera gratuita. Con un clic y solamente necesitando conexión a internet, podemos tener en nuestro smartphone obras de diferentes géneros y de autores muy conocidos, por ejemplo, de la talla de Emilia Pardo Bazán, Ken Follet o Stephen King. Ya no hay excusa para no adentrarse en la lectura.

Juegos ‘free trial’ y ‘free to play’

Los usuarios que quieren probar un juego para ver si resulta ser de su gusto pueden aprovecharse de la función free trial que presentan algunas compañías. Ejemplo de ello son los niveles de prueba que en juegos en línea como World of Warcraft, los intentos gratuitos que ofrecen plataformas como PokerStars Casino en sus tragamonedas, o el mes gratis que se brinda en Stadia para acceder a su biblioteca de videojuegos y probar títulos como Darksiders II o el nuevo Wavetale.

También es importante citar los juegos considerados como free to play, los cuales son de descarga gratuita y que permiten a los usuarios disfrutar de ellos sin necesidad de pagar. A todo esto, cabe comentar que este tipo de industria es rentable económicamente. Pese a ser gratuitos, cabe la posibilidad para los usuarios de hacer microtransacciones a cambio de ventajas respecto a los rivales o, simplemente, en vestimentas y apariencias de los personajes.

El juego más conocido de todos, por número de jugadores y notoriedad en las redes sociales, es el Fortnite, el gran título de la modalidad battle royale. Disponibles tanto en consolas como para ordenadores y smartphones, todos los jugadores parten con la misma ventaja y ganar o perder solamente depende de la habilidad del participante y, también necesario, la experiencia acumulada.

Otros ejemplos de este modelo lo encontramos en uno de los últimos títulos de la saga intergaláctica, Star Wars: The Old Republic. Este juego permite crear un personaje entre varias especies y moverse en un campo abierto completando historias que recordarán los más fanáticos de la filmografía. Como género deportivo, eFootball 2022 es ofrecido de manera gratuita a diferencia de su gran competidor, el gigante de fútbol FIFA. El nuevo Pro Evolution Soccer, de la japonesa Konami, permite jugar a diferentes modalidades siendo la más destacada la liga virtual, donde los usuarios se enfrenarán a jugadores de nivel similar.

El periodo de prueba de las plataformas audiovisuales

Las plataformas de contenido audiovisual basan su negocio en la acumulación de suscriptores a un precio muy competitivo. Por ese motivo, podemos observar varias estrategias para seducir con el catálogo de series, películas y documentales, y diferenciarse de la competencia. El rival a batir parece ser Netflix y, ya desde sus inicios, Amazon Prime Video ofrece un periodo de prueba gratuito a los nuevos usuarios de 30 días. Una vez alcanzada la fecha límite, cabe decidir si abonarse o descartar esa opción.

Más reducido es el periodo de prueba de otras plataformas, también importantes por la amplitud de su catálogo. Estas son HBO y Disney Plus; ambas coinciden en dar una semana de margen a los nuevos usuarios. Consideran que es tiempo suficiente para visualizar algunos de los contenidos y ver qué tipo de títulos se ofrecen en su catálogo. Opciones que tener en cuenta para superar el aburrimiento en momentos puntuales.