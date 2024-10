La browniana ganadora del mejor pan dulce: “Fue como un broche de oro para mi carrera”

Así Teresa Pinto Lanzillotta se refirió al triunfo que obtuvo en el campeonato nacional. "Estoy feliz de haberlo intentado. Es un legado que le dejo a mis nietas", confesó a De Brown. Conocé el secreto de sus productos.

La nueva campeona del pan dulce artesanal 2024 es de Almirante Brown. Ella es Teresa Pinto Lanzillotta, vecina de Adrogué. Fue elegida por un jurado de especialistas en el rubro gastronómico. Su preparación ganó en la categoría "Genovés” y le permitió destacarse por la calidad de su elaboración y creatividad.

¿Cuáles son sus secretos?

La emprendedora fue parte de la Expo Alimentaria LATAM organizada por FITHEP. Esta se desarrolla cada dos años y reúne a participantes de diferentes puntos del país. Se trabaja en base a dos categorías: “Genovés” y “Milanés”, ambos se diferencian por la elección del tipo de molde. Es que en la primera opción se utiliza uno chato; mientras que, en la segunda, uno de mayor altura.

“Empecé a hacerlo porque no me gustaba ninguno de los pan dulce que había. Arranqué para mi familia, después fui regalando e iba gustando. Luego lo tomé como algo más profesional”, admitió la browniana en diálogo con www.deBrown.com.ar

Si bien la receta la fue ajustando con el tiempo, reconoce que su preparación “tiene un equilibrio perfecto entre masa y frutos secos, mucha humedad y las mejores materias primas del mercado”. “Hay secretos. No son solo sus ingredientes porque todos saben lo que lleva un pan dulce, pero si hay cosas que otros no usan, que yo elegí y me gustan. Además, le pongo mucha pasión y amor al hacerlo”, aseguró la creadora.

Ir por los sueños

Teresa desde joven mostró un gran interés por la cocina. Esto la llevó a formarse como maestra heladera y a explorar diversas técnicas de pastelería. Sin embargo, es la primera vez que participa de un concurso de estas características. “Fue como un broche de oro para mi carrera”, sostuvo.

Y agregó: “Me animé y anoté. Había dos jurados y tuve la suerte que mi pan dulce ganó dos premios. Fue el tercer puesto en el jurado de notables y el primero en el de campeones”.

La browniana compitió con participantes de diferentes provincias, muchos de ellos jóvenes. “Tenía rivales potentes. Fue muy emocionante ganar. Me hizo feliz y estoy muy agradecida. Sumado a todo lo que vino después, como el reconocimiento del Concejo Deliberante. Esto es un mimo a mi trabajo de tantos años”, explicó a este medio.

Futuras generaciones

La emprendedora aseguró que “todos debemos ir por los sueños y no quedarnos con el miedo”. “Lo peor que me podía pasar ahora era no ganar. Estoy feliz de haberlo intentado. Es un legado que le dejo a mis nietas”, concluyó emocionada.

Aquellos que quieran comprar, podrán contactarse con Teresa al 1540385551 o través de su instagram @lanzillottateresa.