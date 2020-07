La emotiva historia detrás de la mujer peleó para salvar a su hijo

Compartir en:

viernes 31 de julio del 2020

Se trata de Claudia, oriunda de San José. Luego de tener al pequeño, nunca más pudo quedar embarazada. “Él es mi vida”, expresó en diálogo con De Brown.

El jueves por la tarde, Claudia vivió una de las peores situaciones de su vida. Delincuentes la sorprendieron cuando estaba sacando su auto. La vecina de San José se resistió intensamente al robo. ¿La razón? Dentro del vehículo estaba la persona más preciada para ella: su pequeño de seis años.

La desesperante escena quedó grabada en las cámaras de seguridad y se hizo rápidamente viral. “Cuando me vieron que estaba cerrando la reja, los ladrones empezaron a correr. Quise sacar a mi hijo que estaba adentro del auto y no me dejaban hacerlo. Fue un segundo”, relató la víctima, con la voz quebrada, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Salí corriendo atrás del auto, lo tiraron a una cuadra y media del auto. El auto es de dos puertas así que tuvieron que parar para sacarlo de atrás”. Afortunadamente, el chico salió ileso de la situación. Solo presentaba una pequeña herida en el labio.

El menor es el único hijo del matrimonio. “A los dos meses de embarazo, casi lo pierdo. Él es mi vida. Desde ahí no pude quedar más embarazada”, confesó.

No es la primera vez

La pareja ya había sido víctima anteriormente de dos robos en el que les habían desvalijado la casa. Afortunadamente, ellos no se encontraban al momento del episodio. Esto los obligó a tomar mayores medidas de seguridad como la de colocar alambre de púa y cámaras.

Su historia

Claudia y su pareja están a cargo de la peluquería "Ruben New Look", ubicada en la calle 30 de Septiembre 4524. Como al resto de los trabajadores de estética, la cuarentena los golpeó de lleno. Debieron abandonar su trabajo por cuatro meses.

Finalmente, este lunes pudieron abrir nuevamente las puertas del local que con mucho esfuerzo alquilan. Para ello debieron tomar todas las medidas preventivas dispuestas por el Municipio, como el uso de tapabocas y la atención por turnos programadas.

Sin embargo, esta alegre situación se vio terriblemente opacada por el robo. Es que Claudia tiene una fisura en el brazo y debieron enseyárselo por lo que quedó imposibilitada de volver a trabajar en el negocio.