La historia de "Bariloche", la panadería emblema de Burzaco con casi 50 años de trayectoria

El local comenzó primero en la calle Mitre, pero hace dos años se mudó a Eugenio de Burzaco. Fue abierta por el padre del actual dueño. "Me enseñó el respeto al trabajo y a querer el oficio", afirmó a De Brown. Conocé más.

A fuerza de una trayectoria intachable y productos de calidad, la panadería “Bariloche” se volvió uno de los comercios emblemas de Burzaco. Con casi 50 años de historia en la localidad, tiene detrás un legado familiar que atravesó a tres generaciones.

Así nació

La relación de los Mascaro con el rubro comenzó cuando José emigró de Italia con dirección a Argentina. En búsqueda de trabajo en su nuevo hogar, consiguió empleo en una confitería de Lanús a pesar de no tener experiencia en el ámbito. Allí, fue sumando conocimientos hasta dar el salto a su primer local propio: "La Sirena".

“Entre 1963 y 1964, un maestro panadero le vendió su primera confitería en Santa Teresita. Nos mudamos todos para allá. Mi padre fue el primer fabricante de alfajores de allí. El invierno era duro, en temporada recién se recuperaba. Nos volvimos cuando salió una oportunidad de comprar un fondo de comercio de una panadería en Domínico”, contó su hijo Pablo, conocido por sus allegados como "Lito", quien hoy comanda “Bariloche”, a www.deBrown.com.ar.

Luego de unos varios años en el nuevo comercio y después pasar a otro similar en Lanús, José adquirió dos confiterías en Lomas de Zamora. Sin embargo, las consecuencias del Rodrigazo hicieron imposible mantenerlos y se deshizo de los locales.

Pese a esta situación, junto a su esposa Angelita no abandonaron el rubro. Por medio de una inmobiliaria, compraron una propiedad sobre la calle Mitre de Burzaco y abrieron las puertas de “Bariloche”, en 1977. Allí Pablo y su hermano dieron sus primeros pasos en el rubro. "Empezamos limpiando latas, aprendiendo el oficio", resaltó.

Respecto al peculiar nombre del comercio, este se mantuvo de uno de los locales de Lomas de Zamora y permanece hasta hoy. Según indicó su hijo, José era “muy fanático” de esa ciudad. “Cuando vino al país, su primer paseo fue ahí y se enamoró. Vivió en el sur de Italia y es parecido en clima y paisajes”, precisó.

Si bien "Lito" creció dentro de la panadería, se hizo cargo por completo del local tras el fallecimiento de José en 2009. En esta línea, afirmó que su padre le dejó el “respeto al trabajo y querer el oficio”, mientras resaltó que los clientes le hablan “maravilla" de él y su esposa.

La mudanza

"Bariloche" se afianzó con su trayectoria como una de las panaderías más emblemáticas de Burzaco, aunque dio un salto de calidad en 2022. Tras estar 45 años en el mismo sitio, se mudó a Eugenio de Burzaco 641, donde históricamente estaba la confitería Covadonga.

“Este local estuvo cerrado 6 años. Nos pareció bien mejorar, estar en un lugar más transitado y público”, explicó Pablo. El cambio de lugar además les permitió expandirse en la variedad de propuestas que ofrecen, como la inclusión de minitortas y más alternativas de pastelería. Sin embargo, el producto estrella continúa siendo el postre Bariloche, que es su imitación del Balcarce.

“Esta panadería es un desafío grande. Me agarra en una época difícil, pero no voy a bajar los brazos”, sentenció "Lito", quien hoy trabaja junto a sus tres hijos, su esposa, su nuera y su yerno. Así, "Bariloche" no sólo es el sostén de la familia, sino también un legado que ya atravesó tres generaciones.

Ofertas toda la semana

Martes : descuentos en galletitas

: descuentos en galletitas Miércoles : rebajas en masas finas

: rebajas en masas finas Jueves : descuentos en tortas

: descuentos en tortas Viernes : con una docena de triples de miga reciben sin costo seis fosforitos

: con una docena de triples de miga reciben sin costo seis fosforitos Sábados : se aplican rebajas en minicakes

: se aplican rebajas en minicakes Domingos: regalan dos facturas al llevar una docena

Asimismo, los jubilados tienen de martes a viernes un reintegro del 20% con Cuenta DNI y un descuento del 10% todos los días pagando en efectivo en compras desde $3000. Este último beneficio también aplica al público general, pero a partir de los $10 mil.

El horario de atención es de martes a viernes, de 6:3o a 21 hs, y los fines de semana, de 7 a 21 hs. Aquellos que quieran comunicarse con el local pueden hacerlo a través del WhatsApp al 1131659553.