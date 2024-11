La ingeniosa manera en que una vecina de Adrogué le comunicó a su mamá sobre su embarazo

La secuencia fue filmada y se hizo rápidamente viral por su gran tinte emotivo. Mirá el video.

La llegada de un bebé es un momento de inmensa alegría y comunicarlo al resto de la familia es algo único. En ese contexto, una vecina de Adrogué encontró una novedosa forma de avisarle a su madre que será abuela, la cual quedó grabada y se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo fue?

En medio de mates y facturas, la browniana le solicitó a su mamá que realice una transferencia de dinero por una billetera virtual. Sin embargo, se trataba de un alias falso que revelaba su embarazo: “Vasa.Ser.Abuela”.

Si bien en primera instancia no se dio cuenta del mensaje oculto, la señora cayó a los pocos segundos en la grata noticia y la abordó la emoción. “No, no, no”, repitió, mientras abrazó a la madre de su próximo nieto.

“Siempre desee ser mamá y vi muchos videos de este tipo en internet, pero eran bastantes parecidas las ideas. Un día estaba en mi trabajo cuando se me iluminó la cabeza y se me ocurrió esto. Si la frase 'vas a ser abuela' la separo como un alias, no va a caer rápido”, explicó Agustina, la autora del video, a www.deBrown.com.ar.

Lo más curioso es que esta idea llegó sin esperar un hijo, por lo cual en ese momento decidió que “cuando pase, sería así”. “A los meses nomás quedé embrazada. Me pareció que estaba bueno porque no es algo fácil de caer al ser palabras sueltas y randoms”, continuó.

El video superó dos millones de visualizaciones en Tik Tok. "La noticia impactó en mucha gente. Más allá de ser algo súper personal, sensibilizó mucho. Algunos comentarios decían que estaban llorando. Es muy loco. Tantas cosas malas se ven en las redes y que esto abunde me parece buenísimo”, concluyó.