La madre de la adolescente que se suicidó: "Ella pidió que pararan"

Su hija se quitó la vida el pasado sábado luego de que un compañero de colegio difundiera un video íntimo suyo. Las declaraciones.

Longchamps está conmocionada por el suicidio de una adolescente de 16 años tras la viralización de un video íntimo suyo. Recientemente, su madre dio más detalles de los hechos previos a la triste decisión y resaltó que el exnovio de su hija no está involucrado.

¿Qué pasó?

Según precisó en una entrevista con TN, la joven se había cambiado a principio de año del colegio Sendas Verdes de Ministro Rivadavia al Mariano Moreno de la localidad donde vivió toda su vida.

A partir de un tuit donde se dio a conocer la triste historia, trascendió que el exnovio fue quien difundió el video íntimo. No obstante, la madre de la adolescente desmintió esa versión: “Es un sol de persona. Quiero pedir que no se esté hablando de que fue él, porque está destruido y no tiene por qué bancarse esto”.

En cambio, explicó que la joven había llevado el pasado jueves a un compañero de 14 años del mismo colegio a su casa. Allí fue que tuvieron mantuvieron relaciones y el chico lo grabó para enviarlo sin consentimiento de ella a un amigo. Las imágenes, luego, se difundieron entre los alumnos de la institución.

La madre de la víctima contó que el viernes se comunicaron desde Mariano Moreno y le advirtieron sobre la situación. Si bien su hija trató de evitar el tema, precisó que la vio “muy afectada”.

“Ella pidió que pararan. Yo pude entrar a su Instagram y nadie paró”, señaló. Además, indicó que no la retó por lo sucedido y sí lo hizo por haber hecho entrar a una persona a su casa sin permiso.

“Mirá si te mata. Si te deja muerta y se va, y nosotros no sabemos ni quién es”, le recriminó. La respuesta de su hija fue: “Ay, mami, no entendés porque tu adolescencia fue distinta”.

Sobre el momento de la drástica decisión, la browniana detalló que había salido el sábado al mediodía a realizar compras. Estando sola, la joven abrió la puerta a la empleada de limpieza a la media hora y, cuando ella regresó a las 13 hs, la encontró sin vida.

La repercusión

La madre de la adolescente de 16 años enfatizó que los padres del involucrado no se comunicaron y el chico tampoco. En cambio, otros compañeros sí le enviaron sus condolencias.

“Los chicos de la edad de mi hija estaban enojados con el pibe. Hasta que publicó ese pedido de disculpas no lo culpaba, porque entendía que tiene 14 años. Pero no puede ser lo que escribió”, agregó

Tras el hecho, el adolescente involucrado realizó un descargo en sus redes sociales para después cerrarlas. “Primero que nada, quiero pedir disculpas a toda la gente que decepcioné. Estoy totalmente confundido y arrepentido de todo lo que pasó”, escribió.

Y continuó: “La verdad nunca pensé en las consecuencias que podría llegar a tener el video que se viralizó por mi culpa y por la de ciertas personas. Mis condolencias para su familia y todas las personas que la rodean, amigos, etc.”.