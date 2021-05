Les robaron a tres adolescentes y quedaron captados por las cámaras

Compartir en:

jueves 27 de mayo del 2021

Ocurrió en Rafael Calzada. “La nena quedó traumada, lloraba y no la podíamos hacer reaccionar”, expresó un familiar a De Brown. Mirá el video.



Tres adolescentes fueron blanco de un robo en Rafael Calzada. Iban a comprar cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes a bordo de una camioneta. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de un comercio vecino.

¿Qué pasó?

Ocurrió este miércoles 26, alrededor de las 18. Fue en la avenida San Martín entre Santa Ana y El Tordo. Las víctimas eran tres primos de 13, 15 y 16 años.

Como es habitual, los jóvenes iban a realizar las compras de la familia a una carnicería que se encontraba a solo una cuadra del lugar del hecho. Sorpresivamente frenó una camioneta Kangoo, bajaron dos delincuentes y otros dos aguardaron arriba.

“Arrinconaron a los chicos y les sacaron la mochila que llevaban para guardar las mercadería. Ellos creen que estaban armados. No los golpearon, pero si los empujaron y los arrinconaron”, contó Gustavo Torres, esposo de la madre de dos de los jóvenes asaltados, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

Y agregó: “Los varones se pusieron delante de la nena para protegerla. Ella quedó traumada, lloraba y no la podíamos hacer reaccionar. Ya están bien, pero el susto no se los saca nadie. La gente que pasaba por ahí no ayudó en nada, nadie se metió”.

En las imágenes se puede observar como la camioneta venía a marcha lenta. Incluso antes de frenar, la puerta trasera ya estaba semi abierta. Esto posibilitó que los ladrones bajen con más velocidad y tomen por sorpresa a sus víctimas.