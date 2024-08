Lizy Tagliani va a ser mamá: "Buscamos casa por Adrogué”

Junto a su pareja, inició los trámites de adopción hace un año. "Es hermoso. Parió nuestro corazón. Es mágico", expresó la conductora. Los detalles.

La browniana Lizy Tagliani atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Anunció que va a ser mamá junto a su marido Sebastián Nebot. Ambos están realizando el proceso de vinculación de una “personita”.

¿Cómo fue?

La pareja había iniciado los trámites de adopción hace un año. Si bien explicó que todavía no hay “nada firme” porque quedan las audiencias judiciales, avanza su sueño de agrandar la familia.

“Estamos muy emocionados y movilizados. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”, aseguró la humorista en una nota que brindó a Telefe Noticias.

Un paso a la vez

Inicialmente, la pareja tuvo entrevistas, después vino la feria judicial y luego les otorgaron la autorización para conocerse. “Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto? Después, cuando nos vimos, fue hermoso. No lo podría explicar”, expresó.

Y agregó: “Es muy lindo jugar, tirarme en el piso y no cansarme. Que no me duelan los huesos, armar cositas. Llevarle su chocolate, esperar ese momento. Le llevamos un regalito que es para que nos tenga presente y un montón de cosas más que no puedo contar. Es hermoso. Parió nuestro corazón. Es mágico. Ver a una personita con tanto amor y tener esta posibilidad es maravilloso”.

¿Vuelve a vivir a Brown?

Lizy admitió que “Adrogué fue muy particular para ella porque fue sanador y hermoso”. “Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción”, confió.

Todo este proceso que atraviesan inevitablemente la llevó recordar su niñez. “Yo vi a Luisito en esa situación. Gracias a Dios mi mamá siempre pudo estar conmigo, pero pasamos tantas cosas que perfectamente podrían ser así. Ahora tengo la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Ojalá sea todo para mejor”, finalizó emocionada.