Lizy Tagliani y su conmovedor recuerdo de la Primaria N°56 de Burzaco

Con las risas que la caracterizan, la multifacética artista Lizy Tagliani se refirió en diferentes ocasiones a los duros momentos que le tocó vivir en su infancia. No obstante, recientemente compartió un conmovedor mensaje en Instagram donde recordó y valoró el proceso que atravesó hasta alcanzar su brillante presente.

La ex vecina de Adrogué publicó una inédita fotografía escolar de 1980, donde está junto a sus compañeros de cuarto grado de la Escuela Nº56 de Burzaco. "Al lado del letrero, de no recuerdo quién, estoy... Con los hombros encogidos. Quizá por miedo o por vergüenza", indicó la browniana en el posteo.

"En ese entonces sentía algo en mí que me decía: ‘No tengas miedo que vas a poder salir. Algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenés - porque no hay plata para retirarla - y vas a decir no importa si hay plata o no. Lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere", continuó Tagliani.

En tanto, la artista le envió un sentido mensaje a Luisito, el cual era su nombre anterior a Lizy: "Tranquilo. Allá, en los próximos días, vas a brillar y estar orgulloso de ser quien gestó y aguantó los trapos de una Lizy que se viene’. Te amo siempre. Estás en mí. Sos yo y yo soy vos. Te amo, Luisito".