Lo chocó un colectivo: reclaman que sea trasladado a El Cruce

martes 12 de mayo del 2020

Es de Adrogué y está internado en el hospital Oñativia. Si bien desde la institución ya habrían autorizado que sea derivado, la familia denuncia demoras en el proceso. Los detalles.

Un vecino de Adrogué está atravesando un duro momento. Se trata de Iván Romero, de 28 años. Fue atropellado el martes pasado por un colectivo cuando circulaba con su motocicleta por San José. Esto le ocasionó un serio daño en el pulmón izquierdo.

“Cuando ve que viene el 406 de frente, el frena porque pensó que el colectivo iba a doblar, pero fue para bajar pasajeros. Cuando vio eso, el dobló despacio y el colectivo arrancó de golpe y dio la vuelta. Lo llevó por delante”, contó su madre, Alicia, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El hecho ocurrió sobre la calle Gaboto y Torzaca. El joven fue asistido en el nosocomio Oñativia de Rafael Calzada, donde se encuentra actualmente internado. Su familia reclama que sea llevado al hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela.

Según la madre de Romero, ya autorizaron desde la institución a que sea derivado. Ayer lo iban a transferir, pero no ocurrió. “Ahora me dijeron que espere, que al mediodía hacían el trasladado. Ya es la tarde y todavía no lo hicieron”, relató indignada a este medio.

¿Cuál es el estado de salud de Iván?

El joven fue operado en los últimos días en el Meléndez de Adrogué donde se le colocó un tuvo en el pulmón. “Tenía la costilla rota, se le fisuró el pulmón y perdía aire”, explicó y agregó: “La cuestión es que él sigue drenando sangre del pulmón hasta el día de hoy”.

Además, el joven tiene la clavícula salida y debieron coserle la oreja. “Fue un golpe tremendo el que tuvo”, advirtió.