Los insólitos audios y mensajes de Luque el día de la muerte de Maradona

lunes 1 de febrero del 2021

“El gordo se va a cagar muriendo”, dijo el neurocirujano a la psiquiatra. Los médicos intercambiaron mensajes de WhatsApp en donde relataban lo que ocurría en el country San Andrés de Tigre. Escuchá los audios.

Se complica cada vez más la situación judicial de Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego Armando Maradona investigado por homicidio culposo. Se conocieron audios y mensajes que evidencian cómo fueron las últimas horas del astro del fútbol y cuál fue el rol de los médicos que lo asistían.

Luque mantuvo una serie de conversaciones por WhatsApp con la la psiquiatra Agustina Cosachov mientras se dirigía al country San Andrés, donde el ídolo perdió la vida. Durante 33 minutos intercambiaron mensajes. Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz habían ido por un control de rutina y alertaron sobre la situación.

En ellos se relataba paso a paso lo que ocurría mientras los médicos del servicio prepago intentaban reanimar al ídolo sin éxito. Además hay dos mensajes de voz, donde Luque le cuenta a dos colegas de la noticia.

Audios y mensajes

“Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explica la psiquiatra.

Y agrega: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

El neurocirujano le informó a uno de sus socios lo que había pasado y le indicó donde queda el country. “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, dijo Luque.

“Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”, fue el mensaje del médico que más resonó en las últimas horas.

Responsabilidad profesional

"Avisame si están enojados con nosotros", le dijo Luque a Cosachov mientras moría Maradona. Ante la tensa situación, el neurocirujano intenta calmar a su compañera.

“Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”, afirmó.

Anticipándose a la repercusión que iba a tener la noticia, Luque completa el cruce de audios apuntando a desligarse de la responsabilidad que les pesaba como profesionales a cargo del paciente.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”, finaliza la conversación el neurocirujano.

La causa

No se descarta que en los próximos días Luque y Cosachov sean llamados a indagatoria. También podrían conocerse nuevos imputados.

La Justicia consideró que la internación domiciliaria era defectuosa, ya que no contaba con un llamador de cama, un desfibrilador, ni tanque de oxígeno o suero.

En tanto, se espera que la fecha de la junta médica. Estará a cargo de especialistas de la Asesoría Pericia de la Procuración. Ellos serán quienes definan, junto a peritos de parte, si Maradona sufrió mala praxis.