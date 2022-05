Manes: “Somos millones de voces que nos cansamos de que nos lideren de arriba”

Compartir en:

martes 31 de mayo del 2022

El neurocientífico se presentó en Almirante Brown. Hizo hincapié en la educación como eje central para progresar. “La gente no quiere planes, quiere trabajar y educarse para el trabajo”, resaltó el legislador radical. Participaron los referentes locales de Juntos. Los detalles.

Cientos de vecinos se congregaron el lunes en Adrogué. Fue para recibir al diputado nacional por la Unión Cívica Radical Facundo Manes. El también neurólogo resaltó la importancia de invertir en la educación, la nutrición infantil, la salud y la tecnología como motor de desarrollo del país.

Estuvieron presentes la diputada nacional Camila Crescimbeni; el médico Carlos Regazzoni; el referente de Hacer por Brown y titular de la ONG Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes; el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; las concejales Patricia Bontempo y Agustina Serrano, el consejero escolar Federico Fuentes y el secretario general de la UCR local, Alejandro Torre, entre otros. La organización estuvo a cargo de los dirigentes del radicalismo, Mario Helfenstein y Mariela Cinalli.

La cita

Se llevó adelante en la Sociedad Italiana de la localidad browniana. Pasadas las 19:30, el legislador entró frente a un auditorio lleno. Acompañado del cálido aplauso de los presentes, tomó el micrófono para dar inicio al acto.

“Es muy difícil ser joven en la Argentina. Uno habla con los chicos y a veces sienten que no creen en nada, en las instituciones, en la educación como motor de ascenso social. Les digo que ‘no aflojen’ y no acepten las cosas como están. Cuando los jóvenes lucharon pasaron cosas inimaginables”, comenzó su discurso.

En esta línea, el funcionario destacó que hay que cambiar las cosas de "abajo para arriba". “El mayor desafío que tenemos hoy es recuperar la autoestima de la Argentina, a creer en nosotros como sociedad, cada uno hace la suya y para eso lo tenemos que hacer entre todos porque el ‘sálvense quien pueda' nos lleva al caos”, resaltó.

Instruirse

El legislador hizo hincapié en que capacitarse "es la economía de estos momentos”. Subrayó que actualmente los países compiten entre ellos para ver quién tiene los mejores sistemas educativos, científicos y tecnológicos.

“No estamos destinados al éxito porque somos argentinos, porque tenemos recursos naturales. Tenemos que entender que hoy el camino es la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología vinculado a todo lo que producimos y lo que podemos hacer”, explicó.

Manes describió la educación como la manera de “aprovechar los recursos mentales para tomar acción”. “A mí no me educó el mercado, me educó la educación pública argentina”, resaltó el graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Economía

En este contexto, resaltó la importancia de estimular la mente y que para ello es clave que los infantes se alimenten de manera correcta. Detalló que entre seis y siete de cada diez chicos en el Conurbano tienen dificultades para hacerlo.

“El futuro es invertir en nutrición infantil, salud, educación, es decir, en lo que llamamos capital humano. Después en más ciencia, más innovación vinculada a la producción y tener Justicia. Un país sin Justicia no puede crecer, desarrollarse. Luego, internarnos en el mundo, el mundo está esperando que la Argentina compita con lo mejor que tenemos”, aseguró.

Asimismo, agregó: “La gente no quiere planes, quiere trabajar y educarse para el trabajo que puede conseguir. Mientras hacemos eso, inmediatamente además proyectamos un país y no es tanto tiempo”.

Pensar en el futuro

En línea con su discurso, resaltó que la inflación es síntoma de la no inversión en los pilares mencionados. También la falta de proyección a largo plazo es un problema central de nuestro territorio.

“Esto no se soluciona de un día para el otro. Hay que ayudar a los que menos tienen, a los que la pasan mal, pero mientras hay que planificar un país porque sino vamos a tener más pobreza, más desigualdad, más injusticia”, anticipó y añadió: “la próxima elección es la última que tenemos de encaminar porque sino vamos a llegar a 70% de pobreza. Es la lucha de nuestras vidas”.

Para finalizar, concluyó que la clave es trabajar todos juntos. “Somos millones de voces que nos cansamos de que nos lideren de arriba para abajo en una mesa de la elite. Ahora millones de voces se van a unir para, como en el 83 reconstruir la democracia, hoy buscar la modernidad, el progreso, pero para siempre”, sentenció.