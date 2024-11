Más dolores de cabeza para Brown de Adrogué: se quedó sin DT

Jorge Vivaldo no renovó contrato con el "Tricolor" y seguirá su carrera en la Primera División de Perú. Los detalles.

Cuando parecía que la actualidad de Brown de Adrogué no podía empeorar más, llegó la confirmación de que Jorge Vivaldo no continuará como director técnico del plantel profesional de cara a la temporada 2025. El "Flaco" decidió no renovar su contrato tras el descenso a la B Metropolitana.

Si bien el ex arquero no consiguió el principal objetivo de mantener la categoría, tenía el apoyo generalizado de los hinchas. Es que le cambió la cara al equipo y llegó a jugar un desempate con Atlético Rafaela, algo que pocas fechas atrás parecía imposible.

Pese a todo esto, el DT seguirá ejerciendo la profesión en la Primera División de Perú. Allí dirigirá a Los Chankas CYC, un modesto club que cumplió su primer año en la máxima categoría del fútbol de aquel país y buscará ser más protagonista de cara a lo que viene.

Los números en Brown

Vivaldo dirigió a Brown de Adrogué durante 15 partidos en los cuales consiguió 18 unidades y descendió a la tercera división.