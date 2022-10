"Me mataron a la Tati": el trágico final de la perrita de Lizy Tagliani

La artista contó a través de sus redes sociales el mal momento que está atravesando. “Me hubiese encantado que se vaya de otra manera”, confesó. La información.

Aquellos que son seguidores de Lizy Tagliani, conocen el amor y devoción que tiene por sus perros. Lamentablemente, este domingo por la mañana, uno de ellos falleció de manera repentina al ser atacado por otro can.

Ante la desesperante situación, la vecina subió un video a su Instagram que al principio desconcertó a los usuarios. "Me mataron a la Tati", se la escuchaba sollozar mientras en una mano cargaba con el cuerpo.

¿Qué pasó?

La browniana explicó más tarde que el clip era en realidad destinado al veterinario de sus mascotas y lo subió accidentalmente a la red social. Asimismo, dio detalles de lo ocurrido.

“Vi como el perro la captó y la pasó para el otro lado pero no pude hacer nada. Corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido. Cuando la llamé, me movió la cola y se durmió, hasta último momento diosa”, relató.

Y agregó: “La vecina muy amable me la trajo. Ella ama a los animales, ahora estoy enojada conmigo, pero puedo entender a la naturaleza. TATI sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar, ojalá puedas entender que no pude hacer nada”.

Sobre Tati

Para despedirla, la artista publicó una foto de ella y unas sentidas palabras. Estaba a punto de cumplir 19 años. Junto al otro perro de Tagliani, Benito, eran las últimas mascotas de su mamá que continuaban con vida. “Me hubiese encantado que se vaya de otra manera”, confesó.