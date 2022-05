Miles de hogares no fueron censados en el Conurbano: ¿Qué hacer en esos casos?

Compartir en:

jueves 19 de mayo del 2022

Informaron que habrá que ponerse en contacto con algunos de sus canales oficiales. Se volverá a abrir el formulario digital. Los detalles.

El Censo 2022 se realizó este miércoles 18 en todo el país. En el conurbano bonaerense, miles de hogares no fueron relevados, la misma realidad se replicó en diferentes zonas. Esto generó dudas sobre cuál será el procedimiento a seguir en esos casos.

Desde el INDEC explicaron que la población afectada que no haya completado el formulario digital deberá enviar un e-mail a censo@indec.gob.ar. En el “Asunto” colocar “No fui censado/a”. Tendrán que especificar:

• Nombre

• Provincia

• Partido/Departamento

• Localidad

• Calle

• Número

• Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

• Correo electrónico

• Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

Otra opción válida es llamar al 0800 345 2022. Allí también se deberá suministrar la misma información. Se prevé que un censista pase por su domicilio en los próximos días.

Además, se vuelve a abrir la página oficial www.censo.gob.ar para que las personas que no fueron relevadas puedan hacerlo por ese medio.

Por otro lado, aclararon que "quienes hayan realizado el Censo digital y no recibieron la visita de su censista ya cumplieron con su compromiso cívico porque esa información está en las bases del INDEC".

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde el 19 y hasta el 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión. El objetivo es que toda la población quede "correctamente contabilizada".

Desde el Municipio de Almirante Brown pusieron también a disposición la línea 0800 222 7696 para quienes no hayan sido censados. Esta se habilitó partir de hoy, jueves 19 de mayo, desde las 8hs.

Alguien más quedo sin ser censado?? No me digan que fui la única,🤡

#NoFuiCensado

No vino nadie, estoy desde las 8 hs AM esperando.

Nadie vino !

Esto no me gusta nada!@JonatanViale

— CRISTL_VIÑAS 🇦🇷🇦🇷 💙 (@cristcongreso) May 19, 2022