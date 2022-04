Monzón: "Era fundamental ganar después de dos derrotas consecutivas"

Compartir en:

jueves 31 de marzo del 2022

Lo aseguró el mediocampista de Claypole en diálogo con De Brown, tras el triunfo ante Liniers.

Claypole llegó a la séptima fecha del Torneo Apertura acarreando dos caídas y sabía que no podía volver a dar un paso en falso si las intenciones eran pelear en los puestos de arriba. Ante Liniers como local, dominó gran parte del partido y se quedó con un triunfo fundamental para seguir prendido en la lucha.

"Era fundamental ganar después de dos derrotas consecutivas y ratificar lo que veníamos haciendo que no era tan malo. Conseguir la victoria nos hace estar más tranquilos. No veníamos sumando por detalles. Perdimos con Español con un penal que no fue y en Midland tuvimos un segundo tiempo que no fue bueno", sostuvo Javier Monzón en diálogo con www.deBrown.com.ar.

El mediocampista se encargó de abrir la cuenta con un gol que nació de un córner cerrado que terminó metiéndose por el segundo palo de Ignacio Díaz Peyrou. "En los entrenamientos siempre le pego siempre así. Contra Sportivo Italiano también había salido, asique le voy a seguir intentando así", explicó.

Con los tres puntos ante la "Topadora", el conjunto dirigido por Roque Drago volvió a la conversación. Se ubica en la séptima posición con 11 unidades, a cinco del líder y en zona de Reducido. "Nos planteamos hacer un buen torneo. Esto recién arranca y vamos por buen camino", explicó con respecto a los objetivos que se trazó el grupo para esta temporada.

Lo que viene

En el marco de la octava fecha del campeonato de la Primera C, Claypole visitará a Excursionistas el lunes 4 de abril desde las 15:30. "Va a ser dificilísimo. Nosotros debemos ir a jugar como sabemos e intentaremos conseguir los tres puntos", cerró Monzón.