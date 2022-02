Orgullo: un browniano forma parte de la Selección Argentina de básquet

Compartir en:

martes 8 de febrero del 2022

Se trata de Damián Alonso, quién fue elegido como reclutador de jugadores en el Norte del país. "No me lo esperaba", aseguró a De Brown.

El suelo argentino está plagado de jóvenes talentosos que depositan en el básquet todas las ilusiones de triunfar en el deporte. Muchos de ellos sueñan con ser como Emanuel Ginóbili, Facundo Campazzo o hasta se imaginan jugando en algún momento en la NBA. Y para que todos esos deseos comiencen a convertirse en realidad, la Confederación Argentina de Básquetbol designó a Damián Alonso como nuevo captador de valores en el Norte de nuestro país.

El coach del club Alto Paraná de Misiones y oriundo de Claypole ya tuvo su presentación con la indumentaria de la CABB. Es que en la última concentración fue parte del staff de asistentes que se encargaron de cooperar con los entrenadores principales de la Selección Nacional. A su vez, llevó adelante el trabajo de mejorar la técnica individual de los jugadores. "El llamado me tomó por sorpresa. No me lo esperaba", aseguró en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Dejó su huella en el distrito

Hoy, alejado de Buenos Aires y viviendo en Misiones por temas laborales, Alonso es recordado por haber sido una de las personas claves para que la disciplina creciera en el Club Atlético Claypole. Si bien cuando él llegó ya estaba iniciada, colaboró con la organización de las tareas, gestionó elementos para que todos puedan practicar y durante su estadía se invirtió en entrenadores. De niño tuvo el gusto de vestir la camiseta del "Tambero".

"La institución fue y será mi segunda casa, siempre. Desde los 9 años que me abrieron las puertas se convirtió en una parte importante de mi vida. Me brindó lo que un ser humano necesita para su formación, tanto en lo social como en el desarrollo personal", aseguró y agregó que pasó toda su infancia a cuatro cuadras de distancia de la sede social.