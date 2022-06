Otra vez miles de usuarios afectados por los cortes de luz en Brown

Las localidades más golpeadas fueron José Mármol, Adrogué, Claypole, Burzaco y Rafael Calzada. Permanecieron sin servicio entre ocho y doce horas. ¿Dónde reclamar?

Almirante Brown volvió a ser golpeada por los cortes de luz. Diferentes localidades permanecieron el miércoles a oscuras por un tiempo prolongado. Ante esto, muchos vecinos se volcaron a las redes sociales a expresar su enojo e indignación contra la empresa Edesur.

La interrupción en el servicio comenzó alrededor de las 20 hs y se extendió entre ocho y doce horas. Las localidades más perjudicadas fueron José Mármol, Adrogué, Claypole, Burzaco y Rafael Calzada.

También se registraron cortes prolongados en otros puntos del Conurbano Bonaerense, como Temperley, Florencia Varela y Esteban Echeverría.

Desde el 15 de mayo hasta hoy sufrimos 20 (VEINTE) cortes de luz en Mármol. Desde ayer a las 19 hs que nos cortaron y todavía no volvió. Qué hay que hacer @OficialEdesur ? Ni siquiera avisan del desastroso servicio. Van a dar respuesta?

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), informaron que Mármol reportaba esta mañana 2282 usuarios afectados. Si bien no había datos sobre el horario del restablecimiento del servicio, este se normalizó a las 9.

No entiendo en unos días tenemos que hacer toda una movida por los subsidios y demás pero el servicio que da @OficialEdesur a José mármol es asqueroso. Este mes tuvimos más cortes de luz que nunca y no hay una solución. Lo peor es que no tenemos la opción de cambiar servidor

— Kuromics💚 (@kuromicss) June 22, 2022