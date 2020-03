Pablo Vicó: "No salgo del club porque soy un paciente de riesgo"

Compartir en:

miércoles 25 de marzo del 2020

El entrenador de Brown de Adrogué contó cómo vive la cuarentena obligatoria dentro de la concentración. Por su edad y el infarto que sufrió hace cinco años forma parte del grupo más vulnerable.

El cese de actividades deportivas y el aislamiento social fueron algunas de las medidas que el gobierno debió aplicar para diminuir el contagio del Coronavirus. Fue así que Pablo Vicó, histórico director técnico de Brown de Adrogué, se vio obligado a refugiarse en las instalaciones del club, sitio donde vive hace unos años y en el cual pasa ahora sus días esperando por volver a la rutina.

"Trato de sobrellevarla de la mejor manera. Por momentos miro la TV, vídeos de partidos o salgo a caminar por el playón. No cruzo el portón. Mi hija me trae la comida y es triste no poder abrazarla o ver a mi nieto. Ojalá pronto salgamos de esta situación", sostuvo el diálogo con www.deBrown.com.ar.

En la concentración, a unos pocos metros del campo de juego del Lorenzo Arandilla, el "Bigotón" intenta seguir las recomendaciones lo mejor posible. Con 64 años y un infarto hace cinco, es considerado paciente de riesgo. "Cada una hora me lavo las manos con agua y jabón. Limpio todo lo que toco y los lugares por donde me muevo", explicó.

Por otra parte, auguró que esta situación pase rápido para volver a reencontrarse con sus afectos. "Quiero abrazar a todos mis seres queridos, a mis hijos, mi nieto, mis amigos y mis jugadores. Estar de vuelta juntos y vivir una vida normal", resaltó.

Los futbolístico

Con más tiempo de lo habitual producto de la inactividad, Vicó analizó el presente de su equipo."El primer objetivo es salir de la zona de riesgo y si los resultados acompañan poder entrar al Reducido. En 5 años en la B Nacional nunca tuvimos un semestre tan irregular. Todos los años armamos planteles nuevos y eso nos perjudicó", señaló.

Por último, se refirió a la suspensión momentánea del fútbol. "Se hizo lo correcto ya que nosotros no somos robots. Jugar a puertas cerradas es triste y el contacto lo tenes porque adentro de un vestuario no hay menos de 25 personas y entre cada uno no hay distancia", cerró.

Actualmente Brown de Adrogué suma 24 puntos y se ubica en la décima posición del torneo. Con nueve fechas por disputarse, se encuentra a nueve unidades de los puestos que le otorgarían una chance de pelear por el segundo ascenso a la Superliga.