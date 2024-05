Paro de trabajadores de la salud de Brown y la Región

La medida es a nivel nacional. Afecta a los establecimientos privados. Exigen una mejora salarial. ¿Quiénes adhieren?

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) lleva adelante una medida de fuerza en todo el país. Diferentes clínicas y centros asistenciales de Almirante Brown y la Región se adhirieron.

¿Cómo es el reclamo?

El plan de lucha se desarrolla de forma escalonada. Comenzó ayer, miércoles 22 de mayo, con un cese de actividades de dos horas por turno. Este jueves, en tanto, es de tres y el viernes se extenderá a cuatro.

“Hoy es de 11 a 17 hs. Se juntan las flanjas horarias que contemplan tanto al turno mañana como tarde. Solo trabaja personal esencial como enfermería de guardia. El resto de los sectores se paralizan”, indicó Carina Pérez, congresal delegada de FATSA, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

A nivel local, los centros que se adhirieron a la medida son las clínicas Espora e IMA y Modelo de Adrogué y Burzaco. Se sumaron los sanatorios Colón de Rafael Calzada; Bernal, Trinidad y Calchaquí de Quilmes, entre otros.

“Todos los nosocomios del país implementan la misma metodología. Asimismo, lunes y martes se hicieron asambleas para tratar el tema de la organización porque los pacientes no tienen la culpa de esto”, explicó la representante gremial.

En este marco, detalló que los trabajadores adheridos son principalmente camilleros, camareras, mucamas y personal de mantenimiento. “Los médicos no están incluidos en el Sindicato y atienden de forma normal. Quirófano se adhiere, ellos paran. Las cirugías de urgencia se hacen, pero las programadas en el horario de paro no”, detalló.

Ejes del conflicto

Estas medidas forman parte del plan de lucha llevado adelante por FATSA, tras fracasar las negociaciones salariales en el sector. “El acuerdo de paritarias no se acordó. Nos ofrecieron un 4% y esto no es un aumento salarial, sino una recomposición porque nuestro sueldo está por debajo de la inflación. No nos alcanza, es una miseria lo que nos quieren otorgar. Es un chiste”, concluyó Pérez a este medio.