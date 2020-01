Pedro Sallaberry, campeón juvenil y fundador de El Semillero

Compartir en:

sábado 11 de enero del 2020

En su etapa profesional visitó las camisetas de River Plate, Independiente y el Pachuca de México, entre otros. Hoy pasa sus días enseñando a los más chicos en el club de Glew. Conocé su historia.

Con 50 años, Pedro Sallaberry mantiene su vida ligada al fútbol. Pese a que se retiró de manera oficial hace dos décadas, el ex delantero se dedica a transmitirles todas sus vivencias a los pequeños en El Semillero, club de barrio, que creo a fines de 1999.

La historia del oriundo de Glew y la redonda comenzó cuando dio sus primeros pasos en River Plate. Allí se formó en las inferiores y debutó. Llegó a disputar 19 partidos y marcar un gol. Tuvo como compañeros de plantel a figuras como Gallego, Gorosito y el "Negro" Enrique, otro browniano.

En su estadía en el "Millonario" también representó a Argentina con las Selecciones Sub 15, Sub 16, con la que se consagró campeón Sudamericano, y Sub 17. Su versión más goleadora se dio en Banfield (1988) y Chaco For Ever (1989). Fueron 11 tantos en 33 partidos los que le valieron para dejar Resistencia y mudarse a Independiente de Avellaneda.

Con el "Rojo" llegó a disputar la Copa Libertadores y después emigró al Bolivar (Bolivia) y Pachuca de México. Los últimos años de carrera los completó en el ascenso donde consiguió el torneo de la B Metro con Defensa y Justicia.

También defendió los colores de Douglas Haig, Colegiales, Almagro, Vélez, Almirante Brown y Talleres de Escalada.

Nace El Semillero

Poco antes de ponerle punto final a su trayectoria futbolística, decidió darle vida a "El Semillero" en Glew. Producto de la falta de recursos de los chicos para poder viajar a otros clubes de la zona, "Pedrito" inauguró la institución en 1999.

Alberga talentos de todas las edades y hasta los coloca en diferentes equipos de Primera División y en ascenso. En la actualidad forma parte de la Liga Municipal de Almirante Brown. En 2019, ganó el torneo general por séptima vez consecutiva. Además, las categorías 2006, 2007 y 2011 lideraron sus zonas.