Pensado en lo que viene, San Martín confirmó su primera baja 

Nahuel Barboza dejó de ser jugador del "Azul" y ya tiene nuevo club. Toda la información.

San Martín de Burzaco le puso punto final a una temporada que lo tuvo peleando hasta la anteúltima fecha por mantener la categoría. Si bien logró el objetivo, ya piensa en realizar una mejor campaña en 2023 y comenzó a diagramar del plantel de cara a lo que se viene.

En este marco, ya se confirmó la primera baja. Se trata del mediocampista Nahuel Barboza, que inició como titular y terminó perdiendo mucho terreno en el tramo decisivo del Torneo Clausura. Tras su salida del elenco browniano, firmó contrato con Camioneros, equipo que disputará el Torneo Regional Amateur.

Su paso por San Martín

Llegó en julio de 2021 por pedido de Cristian Ferlauto desde El Porvenir. Jugó 26 encuentros como titular e ingresó desde el banco de suplentes en otras tres oportunidades. En las últimas fechas, cuando el grupo peleaba por no descender, ya tenía todo acordado para no continuar por lo que no fue convocado.

Barboza fue el protagonista de uno de los momentos más preocupantes del certamen. Es que, en el duelo ante Berazategui, recibió una fuerte infracción y debió ser trasladado de urgencia al hospital Oñativia de Rafael Calzada, donde le diagnosticaron una conmoción cerebral con pérdida de conocimiento.