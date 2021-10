"Piru" Granadino peleó por el título Sudamericano: ¿Cómo le fue? 

Compartir en:

lunes 25 de octubre del 2021

La vecina de Claypole enfrentó a Débora Gómez por el cetro peso mosca que se encontraba vacante.

Ayelén Granadino viajó desde Claypole hasta Cutral Co en busca del título Sudamericano mosca femenino. Sin embargo, no pudo superar a Gómez y los jueces de la batalla determinaron que no hubo una ganadora. Así el cinturón continúa sin dueña.

En una batalla intensa, fue "Piru" quien tomó la iniciativa y con buenos golpes cruzados y ascendentes al rostro parecía que se quedaba con la velada. Pese a eso, su rival estuvo a la altura y compitió a lo largo de los 10 rounds que duró la noche. No se guardaron nada y recibieron la ovación del público.

¿Cómo fue el fallo?

Las tarjetas decretaron empate en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi. Carlos Villegas aseguró que la browniana se impuso 96-94. Mientras que Esteban Castro dio 97-93 para Gómez y Jorge Garayo 95-95.

En este marco, la púgil local estira su récord a seis triunfos, una derrota y cuatro paridades. Durante 2021, se subió al ring en tres oportunidades de la cuales se impuso en una y dos igualdades.