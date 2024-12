Ponce cerró el año con un tremendo knock out en el tercer round

Derrotó a Guido Márquez y estiró su récord a 33 triunfos en 34 presentaciones. La información.

Jeremías Ponce no podía cerrar el año de otra forma que no sea respetando su estilo. El púgil oriundo de José Mármol se quedó con un nuevo triunfo tras vencer por knock out a Guido Márquez en el tercer asalto de una pelea que estaba pactada a ocho. Sí, al browniano le sobraron los cinco restantes.

"La Topadora" demostró porque es uno de los boxeadores más importantes que tiene el país en la actualidad. Fue paciente y conectó varios golpes cada vez que se lo propuso, tanto en la primera como en la segunda vuelta, donde dejó en claro cual iba a ser el final.

En el tercero, el pupilo de Alberto y Patricio Zacarías, lanzó un directo de derecha que impactó de lleno en el rostro del salteño, quien se desplomó en la lona y no pudo continuar, luego de la cuenta del árbitro Mariano Soraire. Una vez más, Ponce se llevó la aprobación del público presente en el estadio FAB.

Descomunal

El browniano conserva un récord sensacional. Lleva 34 peleas en el campo rentado de las cuales ganó 33 y apenas cayó en una. Además, ya obtuvo el título Mundial de la IBO y las coronas Argentina, Sudamericana e Internacional.