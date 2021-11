Por Aarón y Maia, realizan una parrillada solidaria en Longchamps

Compartir en:

viernes 12 de noviembre del 2021

Un grupo de vecinos está al frente de la jornada. “La idea es darles una mano con el corazón”, admitió uno de sus organizadores a De Brown.

Con un fin solidario, un grupo de vecinos de Longhamps realizarán una parrillada benéfica. Todo lo recaudado será para ayudar al pequeño Aarón Terruzzi, víctima del incendio de su casa, y Maia Varela, quien necesita una silla de ruedas para movilizarse.

La propuesta se llevará adelante este sábado, 13 de noviembre, en Francia y Kellertas. Allí, quienes quieran colaborar podrán acercase a partir del mediodía a comprar lo que deseen. También, aquellos que deseen colaborar con el evento podrán llamar al 155905 5338.

¿Cómo nació la idea?

Fernando Pérez y su esposa están al frente de esta movida solidaria. Fueron motivados por la directora del Colegio del Prado de Longchamps, sensibilizada por los dos casos.

“A partir de ese momento nos pusimos a pedir ayuda porque tengo muchos conocidos. Entonces, uno me trajo un gancho de chorizos, también ayer una abuelita vino caminando a mi casa con dos chorizos. Casi me muero de la emoción. Hay gente que nos donó carne, otros 50 pesos y otros diez mil. Todo suma, no importa cuánto sino el gesto”, explicó el browniano en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “La idea es darles una mano con el corazón. El total de lo que se recaude va a ser dividido en partes iguales y llegará integro a ambos. Está todo controlado, es todo transparente y claro. Lo único que queremos es ayudar”.

Sobre Aarón y Maia

El niño fue víctima de un terrible incendio que lo dejó con más de la mitad del cuerpo quemado. Permaneció dos meses en coma en el hospital pediátrico Dr. Juan P. Garrahan y le debieron amputar ambas manos.

Desde aquel momento, el infante realiza un tratamiento que consiste en la aplicación diaria de cremas y la utilización de diversos insumos. Esto implica un gasto muy elevado para su familia. Además de esto, debió tiempo después atravesar la pérdida de su mamá.

Maia, en cambio, tiene 4 hijos y padece Lupus. Se trata de una enfermedad autoinmune que puede dañar varias partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

A raíz de complicaciones, tuvo la pérdida momentánea de su visión y parálisis en sus piernas. “Ella necesita 40 mil pesos para comprar una silla de ruedas para movilizarse. Si podemos juntar mucho más, mejor”, reconoció Fernando a este medio.