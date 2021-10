Por medio de rayuelas, buscan señalizar sitios turísticos de Glew

Compartir en:

lunes 11 de octubre del 2021

Ya inauguraron la primera. Fue ante el vandalismo que sufren los carteles en la vía pública. "La idea es que para visitar la Fundación Soldi, la iglesia o la biblioteca haya que seguirlas”, explicaron a De Brown.

¿Quién no jugó alguna vez a la rayuela? Es tanta su magia y su olorcito a infancia que la Fundación Soldi de Glew decidió plasmar una en la puerta de la institución. La obra es la primera de un proyecto aún mayor que busca señalizar con este juego todo el circuito turístico de la localidad.

¿De qué se trata?

La inauguración fue el 26 de septiembre, en el marco del Concurso de Manchas de Primavera. Fue impulsada por la entidad local y realizada por la artista Gabriela Salvini y su equipo de El Terraplén, con la técnica de mosaiquismo.

“Necesitábamos una señalética para llegar a los lugares turísticos de Glew. Está idea nos pareció ideal porque es más indeleble y no es propenso a ser vandalizado. La idea es que para visitar la Fundación, la iglesia o la biblioteca haya que seguir las rayuelas”, explicó la directora de la entidad, Zulema Ozón Sambade, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Cuando esté acá deseamos decir 'sigan las rayuelas'. Así como Cortázar las llevó por el mundo, nosotros las usamos para llegar a los lugares turísticos de nuestra localidad. A través del arte queremos llegar al arte”.

Tiempo atrás, la zona contaba con cartelería que señalizaban los sitios emblemáticos. Sin embargo, todos fueron destruidos y esto provocó la desorientación de quienes visitan por primera vez la zona.

“Soldi estuvo 23 años pintando la parroquia, donó las 60 obras de su colección privada. Acá no hay cuadros que le sobraron, hay primeros premios ganados en Argentina y en el extranjero. No puede ser que alguien llegue en tren y pregunte dónde queda, no sepa dónde dirigirse”, aseguró.

Un sueño aún más grande

El proyecto de la Fundación Soldi es seguir instalando estos juegos en mosaico para que perduren y guíen el camino. “Queremos señalizar por Almafuerte y Vicente López y Planes, luego del otro lado”, confió Zulema a este medio.

La próxima obra está proyectada para Navidad. Se llevará adelante en el frente de la institución Viejo Glew, ubicada a metros de la estación. Este sitio se convertirá próximamente en un museo, alberga la vieja tranquera del ferrocarril, diferentes objetos de antaño y obras de artistas locales. La inauguración irá de la mano del tradicional pesebre viviente.

“Cuando cumpla 40 años la Fundación Soldi queremos señalizar un montón de veredas más. En tres años buscamos tener 20 rayuelas y lo vamos a lograr”, concluyó a este medio.