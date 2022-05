Pucará perdió y cayó al último puesto

Compartir en:

martes 17 de mayo del 2022

El "Rojo" no pudo alcanzar la victoria en seis de los siete partidos que jugó.

Pucará no reacciona en el TOP 13. Acostumbrado a ser uno de los equipos protagonistas y a pelear por el título hasta las últimas fechas, el "Rojo" no transita su mejor momento y se encuentra lejos de los puestos importantes. Esta vez volvió a caer con Belgrano Athletic.

Los tries de Mariano Navarro, Leandro Urriza, Tomás Jorge y Demian Fernández más las cuatro conversiones de Germán Klubus no alcanzaron para evitar la derrota. Fue 39-28 para los de zona Norte en un duelo que contó con un marco especial. El "Marrón" se quedó con la copa Aitor Otaño, en homenaje al ex jugador browniano.

Como consecuencia de un nuevo traspié, el elenco de Burzaco ocupa el último lugar. Suma apenas seis puntos producto de un triunfo y seis derrotas. Además, las estadísticas marcan que recibió 74 tantos más de los que marcó, un número que obliga a mejorar tanto a los defensores como a los atacantes.

Lo que viene

Por la novena jornada del torneo de Buenos Aires, Pucará recibirá a Los Tilos el sábado 28 de mayo como local.