Robo a una enfermera: la golpearon y se llevaron sus instrumentos

miércoles 26 de mayo del 2021

Ocurrió en Longchamps. “Desde que egresé me fui comprando mis cositas como pude y me sacaron todo”, contó la víctima a De Brown.

Una enfermera de Longchamps fue víctima esta mañana de un asalto. Fue abordada por un grupo de delincuentes mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar. La corrieron hasta atraparla, le pegaron y le gatillaron en el cabeza. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

¿Qué pasó?

Ocurrió este miércoles 26, minutos antes de las 6.30. Tuvo como escenario la garita ubicada en el cruce de Francia y Boero. Andrea de 29 años estaba junto a otros dos vecinos aguardando el transporte público que los llevaría a la estación. De repente, tres ladrones armados bajaron de una camioneta negra.

“No tenían más de 20 años. Nos asustamos mucho y nuestra primera reacción fue correr. A mí me siguió uno de ellos, me insultaba que no corriera que me iba a matar. Me agarró del pelo, me dio piñas y patadas. Me apuntó con el arma en la cabeza mientras me gatillaba. Fue ahí cuando me arrancó la mochila y quiso hacer lo mismo con la campera, pero no pudo”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Qué se llevaron?

Una mochila roja con detalles en negro. Adentro contenía un ambo azul, sus llaves, documentación, lentes y elementos de trabajo. “Tenía oxímetro, saturómetro, tensiómetro, termómetro digital y pinzas. Son cosas de valor para mi trabajo y que no recupero más. Ellos quizás las vendan por nada”, se lamentó.

Sobre Andrea

Se recibió hace poco y comenzó a trabajar en un sanatorio de Lanús. Se desempeña como enfermera en las áreas Covid de Clínica Médica y Terapia. “Desde que egresé me fui comprando mis cositas como pude y me sacaron todo”, contó a este medio.

Tras el robo, un grupo de vecinos la socorrieron. Producto de los golpes y del estrés del momento, se encuentra actualmente con dolores de cabeza, brazos y piernas. “Sigo muy preocupada porque tengo que volver a salir a trabajar", admitió.

El caso

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Longchamps. Hasta el momento se desconoce si hay detenidos por el hecho.

Quienes tengan información o datos sobre los elementos robados pueden comunicarse con Andrea al 11 3763 4200.