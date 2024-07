Samsung S24 Ultra: características nuevas y un intérprete en tiempo real

Para quienes buscan lo último en tecnología, el Samsung S24 Ultra y sus características son simplemente impresionantes.

La empresa sigue a rajatabla la idea de que para ser competitivos deben estar a la vanguardia de sus competidores. Por esa razón ha realizado un lanzamiento extraordinario sumando nueva tecnología en todas las líneas de sus smartphones Samsung S24 Ultra y Galaxy S24 Plus: Interpreter de Galaxy AI; un intérprete en tiempo real que ofrece una manera diferente para comunicarse.

Comparado con otros modelos, el Samsung S24 Ultra posee características que lo colocan en la cima de la tecnología móvil. La función Interpreter de Galaxy AI permite que no te sientas perdida, por ejemplo, cuando estés en un país que no conozcas y no sepas hablar el idioma. Este atributo ha sido introducido en la serie Galaxy S24 para ayudarte a derribar todas las barreras del idioma del país en el que te encuentres.

¿Qué es específicamente esta nueva función?

El "sistema Interpreter" de Samsung Galaxy AI es una función que permite la traducción en tiempo real de varios idiomas utilizando la cámara de un dispositivo Samsung Galaxy. Esta función utiliza la tecnología de inteligencia artificial para reconocer y traducir texto en imágenes o en tiempo real.

De esta manera, el teléfono Samsung Galaxy S24 Ultra te ayudará a que puedas disfrutar de conversaciones en tiempo real con alguien que habla en otro idioma. Las traducciones se mostrarán en la pantalla principal del dispositivo.

Al sistema Interpreter también lo podés utilizar para traducir menús, carteles, señales u otros textos escritos en diferentes idiomas. Es una herramienta muy útil, sobre todo para viajeros o personas que necesiten comunicarse en múltiples lenguas.

“A raíz de que las innovaciones contribuyen a mejorar la vida, creemos que deben estar al alcance de todos, por eso hemos colocado Galaxy AI en las manos de muchas más personas a nivel mundial y estará disponible en 200 millones de dispositivos”, manifestó TM Roh, presidente y director del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics.

¿Qué podés hacer con Note Assist, Composer y Suggested replies en los dispositivos de Samsung S24?

La gama de los dispositivos Samsung con Galaxy AI brindan nuevas formas de comunicarte. ¿Qué significa esto?, significa que a través del servicio “Note Assist” vas a poder mejorar tu gramática, ortografía, puntuación y el estilo de escritura. Te será útil para enviar correos electrónicos a tus compañeros de trabajo o cuando quieras publicar en las redes sociales.

Galaxy AI analiza los textos y te ofrece ediciones y sugerencias para distintas situaciones. Por ejemplo, cuando no tenés tiempo para escribir un correo electrónico muy largo, el servicio de “Composer” te ayudará a realizarlo.

En ese caso lo que tenés que hacer es muy simple:

Activar la aplicación de correo electrónico.

Ingresar frases o palabras clave precisas como, por ejemplo, “reservar un boleto de tren a Londres este fin de semana”

Hacer click en “Crear” para que “Composer” genere un correo electrónico detallado y completo.

Además, si tenés dificultades para encontrar un mensaje de texto o para enviar una respuesta mientras estás haciendo algo, el servicio de “Suggested replies” aprovecha Galaxy AI para dar respuestas basadas en conversaciones recientes. Luego, podrás enviarlas fácilmente desde FlexWindow.

Samsung S24 Ultra: algunas características que lo distinguen

El Samsung S24 Ultra es un teléfono de máxima potencia, compuesto por una cámara cuádruple de hasta 200 mpx que brinda la garantía de imágenes claras y detalladas. Además, suma:

Cámara frontal de 12 mpx ideal para selfies.

Un S Pen integrado que ayuda a escribir a la velocidad que desees.

La aplicación Space Zoom ofrece imágenes más grandes a través del sistema Tele OIS. Tus fotos y videos se verán de forma más nítida, sin importar si es de día o de noche.

Como verás, el Samsung S24 Ultra y sus características destacan por su innovación y tecnología avanzada, convirtiéndose en una excelente elección para quienes buscan lo mejor en un smartphone.