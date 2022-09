Se despide un ídolo: Crivelli anunció su retiro del fútbol 

El arquero de Temperley, oriundo de José Mármol, confirmó que le pondrá punto final a su carrera cuando termine el torneo. La información.

A los 40 años y luego de una exitosa trayectoria, Federico Crivelli anunció que colgará los guantes. El arquero confirmó a través de sus redes sociales que tomó la decisión de dejar el fútbol profesional en el próximo encuentro de Temperley ante Agropecuario.

El oriundo de José Mármol es uno de los máximos ídolos del "Gasolero", donde llegó a conseguir dos ascensos y atajar en la histórica campaña del club cuando estuvo en la Liga Profesional. También pasó por Tigre y Talleres de Córdoba, entre otros.

"Ese partido que no querés que llegue nunca, pero un día llegó y será inolvidable como otros tantos días que quedarán para siempre en nuestros recuerdos. Me voy lleno de emociones y agradecido a la vida de poder haber cumplido mi sueño. Créanme que me voy vacío, lo entregué todo. Gracias", escribió en sus redes sociales.

Su carrera

Dio sus primeros pasos en el baby fútbol con la camiseta del club El Fogón, donde compartió plantel con Agustín Pelletieri y Leonel Ríos. Luego pasó por Brown de Adrogué haciendo casi todas las inferiores allí hasta llegar a Boca Juniors en edad de quinta división.

Tras tres años en el "Xeneize", arribó a Temperley en 2002 y se convirtió en un prócer. Disputó más de 200 partidos, convirtió 3 goles y es el jugador con más presencias de la institución. Además, en la temporada 2010/11 atajó en Talleres de Córdoba; en 2011 en Gimnasia de Jujuy; en 2016 en Chiapas de México; en 2017 en Tigre y 2019 en Boca Unidos.