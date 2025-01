Se recibió el primer politólogo de la UNaB

Se trata de Diego Guidobono, vecino de José Mármol. "Los tiempos laborales y personales no me permitían ir a cursar a otro lugar. La universidad de Almirante Brown me dio la oportunidad", confesó a De Brown. Su historia.

Tras abrir sus puertas en 2019, la UNaB comienza a tener estudiantes que quedarán en su historia para siempre. Se debe a que varias carreras ya cuentan con sus primeros egresados y, recientemente, Ciencias Políticas se sumó a esa lista con la recibida de Diego Guidobono.

¿Cómo fue?

El vecino de José Mármol reconoció que no planeó ser el primero en completar dicha licenciatura en la casa de altos estudios browniana, ya que se “dio solo por el tema de las correlativas”. Además, no estaba al tanto de esa distinción y se enteró en el mismo momento de terminarla.

“Esperaba entrar al salón con el docente, que me de la nota y salir a festejar con mis familiares y amigos. Sin embargo, vinieron las autoridades de la universidad y me hicieron un reconocimiento. Compartimos un rato juntos”, relató a www.deBrown.com.ar.

Pese a no esperarlo, Diego aseguró que ser el primer recibido de Ciencias Políticas de la UNaB es una “linda alegría” y que lo llena “orgullo”, ya que quedará “en la historia de la universidad como el primer politólogo”.

Así arrancó

El browniano de 32 años puso en marcha su trayecto en la casa de altos estudios local en 2021. En ese momento, se planteó recibirse en 4 años y, si bien para ello dejó varias cosas de lado, lo consiguió al aprobar cinco materias por cuatrimestre.

“Me gusta la lectura y es una carrera que pide mucho eso. No tenía vida casi. Tuve que no ir más a jugar al fútbol los fines de semana para estar con mi familia, porque en la semana los veía poco entre trabajo y estudio”, confesó Diego.

Pese a su pasión por los libros y la política y su intención de realizarla, la apertura de la universidad en Brown fue determinante para que comience la carrera. “Los tiempos laborales y personales no me permitían ir a cursar a otro lugar. La UNaB me dio la oportunidad”, sentenció a este medio.