Se viene la Scaloneta: Tagliafico volverá a vestir la camiseta de Argentina

El oriundo de Rafael Calzada estará presente en la doble fecha FIFA ante Paraguay y Perú. La información.

En medio de la polémica por los diferentes hechos de inseguridad que sufrió en Francia y que se conocieron en las últimas horas, Nicolás Tagliafico recibió la buena noticia de que seguirá defendiendo la camiseta de la Selección Argentina.

El browniano, titular en el Lyon, fue citado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas. Allí, la "Albiceleste" buscará seguir en lo más alto de la tabla general y casi sellar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Paraguay y Perú.

De no surgir ningún inesperado incoveniente, el oriundo de Rafael Calzada será de la partida en los dos compromisos ya que, en los últimos encuentros, fue el lateral izquierdo predilecto por el DT. Además, Marcos Acuña no fue convocado y no tiene un reemplazante natural en su posición, pese a que Lisando Martínez puede hacerlo.

Quienes si estarán y son las sorpresas de la lista son los juveniles Nehuén Pérez, Valentín Castellanos y Enzo Barrenechea. En tanto, el gran ausente volverá a ser Paulo Dybala.

¿Cuándo juegan?

Jueves 14 de noviembre a las 20.30 hs ante Paraguay en Asunción.

en Asunción. Martes 19 de noviembre a las 21 ha frente a Perú en La Bombonera.