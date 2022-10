Secuestro express: "Dijeron que me iban a pegar un tiro y a dejarme tirado en Capital"

Así lo relató la víctima de Adrogué. Los investigadores sostienen que "no fue al voleo" y lo relacionaron a la venta de un auto por parte del joven agredido. Toda la información.

Tras la recaudación de información, el Juzgado precisó que no fue casualidad el secuestro de tres ladrones disfrazados de policías a un joven en Adrogué. En esa línea, afirman que estuvo organizado.

Con planificación

Los encargados de la investigación alcanzaron la conclusión de que los captores hicieron tareas de inteligencia previas para atacar al hombre de 22 años. Este había vendido un auto a través de una red social, por lo que sospechan que podrían haber ido en busca de ese dinero. Tampoco descartan que algún conocido suyo le haya dado esta información a los delincuentes.

¿Cómo fue?

Sucedió durante la noche del lunes, 10 de octubre. Según precisó la propia víctima, fue interceptado por tres personas en auto cuando ingresaba a su vivienda en la calle Derqui.

“Me dicen que eran policías y que yo había matado a una persona. Me tenían que llevar a Capital, a Homicidios. Les dije que no había hecho eso, que iría con ellos", afirmó el joven en diálogo con los medios.

De esa manera, descendieron del vehículo con chalecos, un arma y una placa. Acto seguido, emprendieron su camino en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El browniano remarcó que se dio cuenta de la situación real cuando “empezaron a esquivar patrulleros” en la avenida. No obstante, para ese entonces ya le habían hecho llamar a su esposa y le exigieron $5 millones para no dejarlo preso.

“Quise tirarme del auto, pero me agarran de la capucha y me metieron para adentro. Me dijeron que me iban a pegar un tiro y a dejarme tirado en Capital", continuó la víctima.

Tras dos horas de circular con la cabeza gacha y dando vueltas, lo dejaron en libertad frente al shopping de Lomas de Zamora. Allí, se reencontró con su esposa, quien les entregó $186 mil y 200 dólares de rescate.

"Llego al lugar, veo mi esposo y me dice 'corré'. Un muchacho se acerca y me saca la plata de la mano. Él ya estaba corriendo para la esquina, gritando 'me secuestraron y robaron'. La Policía enseguida empezó seguirlos", relató la pareja.

Tras la persecución que se extendió hasta la estación de Llavallol, dos hombres fueron detenidos. Ambos se negaron a declarar ante el fiscal Nicolás Espejo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Lomas de Zamora.