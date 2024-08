¿Será feriado este lunes por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín?

Se trata de una fecha considerada trasladables del Calendario Oficial del Ministerio del Interior de la Nación. Conocé qué decidieron.

Los argentinos aguardaron durante en los últimos años le llegada de agosto para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. No obstante, el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, que se conmemoró el sábado 17 de agosto, esta vez no será puente y el feriado no se dará.

¿Por qué?

Si bien la Cámara Argentina de Turismo solicitó la posibilidad de convertir el lunes 19 en un festivo punto, el Gobierno decidió mantener el calendario oficial sin cambios pese a que la fecha del fallecimiento del “Padre de la patria” está dentro de los trasladables.

Según Ley 27399, regula los feriados en Argentina, la posibilidad de desplazarlo no aplica a los feriados que caen en el fin de semana. Se pueden mover los trasladables “cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles” al lunes anterior. En tanto, en el caso de que sea jueves y viernes “serán trasladados lunes siguiente”.

De esta manera, el Paso de la Inmortalidad del General San Martín se mantuvo el sábado 17 y no habrá día puente. En ese marco, toda la semana será laborable como siempre.

¿Qué feriados quedan?

Viernes 11 de octubre : feriado turístico

: feriado turístico Sábado 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes 18 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11) Domingo 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Miércoles 25 de diciembre: Navidad