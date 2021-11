Si no voté en las PASO, ¿puedo hacerlo en las elecciones generales?

Compartir en:

jueves 11 de noviembre del 2021

Quienes no asistieron a las primarias pueden hasta hoy justificar su ausencia y evitar abonar la multa.

Por el contexto de pandemia u otros motivos, varios ciudadanos no ejercieron el derecho a voto durante las PASO. No obstante, pueden participar sin ningún problema de las elecciones generales que se celebrarán este domingo, 14 de noviembre.

¿Qué hacer si falté?

Las personas de entre 18 y 70 años que no hayan asistido a sufragar en las primarias ingresaron en al Registro de Infractores. En caso de disponer de un justificativo, tendrán tiempo de presentarlo hasta hoy, jueves 11, y evitar las sanciones.

Para esto deberán acceder a la sección "infractores" de la Cámara Nacional Electoral (puede hacerlo haciendo clic aquí). Se les pedirá el DNI, el género que figura en el mismo y el distrito. Posteriormente, sólo tendrán que cargar el documento que avale la ausencia.

A los que no lo realicen durante la jornada o no cuentan con un motivo sustentable, se les aplicará una multa que va desde los $50 a los $500. Hasta que no la abonen, no podrán ser designados para funciones o empleos públicos por tres años y tampoco efectuar trámites durante 365 días.

No afecta su presencia

Independientemente de estar o no en el Registro de Infractores, todo ciudadano que figura en el padrón electoral tiene el derecho y la obligación de asistir a los comicios de este domingo.

Para conocer el lugar de votación, se necesario confirmar el número de documento, género y el distrito ingresando a la web oficial.