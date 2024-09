Subió un 75% el monto de las becas Progresar: ¿Quiénes pueden recibirla?

El programa busca acompañar a los jóvenes para finalizar sus estudios y formarse profesionalmente. Toda la información.

A partir de este mes, la Secretaría de Educación anunció que las becas Progresar aumentarán en un 75%. Con esta medida, pasarán de $20.000 a $35.000.

Más sobre la resolución

Comunicaron que ya inició el segundo periodo de inscripción para Progresar “Obligatorio” y “Superior” que incluye Enfermería. Habrá tiempo de anotarse hasta el 30 de septiembre. En tanto, la convocatoria de la línea “Trabajo” continúa abierta hasta el 30 de noviembre.

En este marco, el programa nacional pretende acompañar a los jóvenes para finalizar la educación obligatoria, seguir avanzando en sus estudios o formarse profesionalmente.

¿Cómo obtener la beca?

Hay que cumplir una serie de requisitos. Para Progresar “Obligatorio”, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años. Para nivel “Superior”, entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera. No obstante, para Enfermería no hay límite. Asimismo, para la beca “Trabajo” la edad es de 18 y 24, ampliándose a 40 para quienes no posean empleo registrado.

En este marco, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Sumado a ello, los alumnos deberán acreditar asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea de estudio.

En el nivel “Obligatorio” la trayectoria no debe ser interrumpida. Según indicaron, también los alumnos tendrán que llevar adelante un curso de orientación vocacional y laboral de carácter obligatorio.

En tanto, en las becas “Superior” habrá que tener el 50% de materias aprobadas del plan cursado en 2023. Allí habrá una distinción entre quienes tuvieron el beneficio el año pasado y aquellos que la solicitan por primera vez. Podés hacer clic aquí para conocer más e iniciar la inscripción.