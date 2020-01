Tarjeta Alimentar: clausuran un supermercado por cobrar recargos

Compartir en:

martes 28 de enero del 2020

El comercio, ubicado en Ministro Rivadavia, tampoco contaba con las condiciones mínimas de Seguridad e Higiene. Siguen adelante los controles en todo el distrito. Conocé los detalles.

En el marco de un operativo de control, se logró detectar diversas irregularidades en comercios de Almirante Brown. Gran parte de las fallas estuvieron vinculadas a la aplicación de recargos por el uso de la tarjeta Alimentar.

Por este motivo, se clausuró el Supermercado "Luna" de Ministro Rivadavia. Se encuentra ubicado en las calles Vucetich y Lahille. Según informaron oficialmente, el negocio tampoco contaba con las condiciones mínimas de Seguridad e Higiene.

Mayores supervisiones

Se vienen llevando adelante continuos recorridos y controles en el distrito. El objetivo es verificar tanto los precios acordados entre el Gobierno y las empresas, como la correcta aceptación del plan Alimentar.

"Como nos marca el Presidente Alberto Fernández es necesario preservar el bolsillo de los que trabajan y viven de su salario. Debemos proteger entre todos a Precios Cuidados y también al Plan Nacional Argentina contra el Hambre porque son herramientas importante para incluir y para ir ganándole a la inflación", aseguró el intendente Mariano Cascallares.

Las denuncias

La Secretaría General Municipal recibe información permanente de vecinos ante el incumplimiento de las obligaciones de los programas nacionales. Por ello, se realizan controles donde se constata que no se apliquen recargos o intereses. Además, se verifica que no se vendan productos no contemplados y se exige a cada comercio que solicite el DNI al titular de la tarjeta.

De acuerdo a la información oficial, hay dos reclamos puntuales: el cobro de una comisión por el uso del plástico y la imposición de los comerciantes por gastar el total del monto acreditado, limitando así al beneficiario de realizar compras parciales.