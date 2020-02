Tarjeta Alimentaria y Precios Cuidados: controlarán comercios

Compartir en:

viernes 7 de febrero del 2020

El Concejo aprobó una ordenanza para supervisar que funcionen correctamente los programas. El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad. Además, repudiaron y declararon persona no grata al represor José Maidana, quien salió de prisión para residir condicionalmente en Adrogué.

El Concejo Deliberante de Almirante Brown retomó la actividad con una sesión extraordinaria. Abordaron diversos temas enviados por el Gobierno municipal. El más destacado fue la aprobación de una ordenanza propuesta por el Ejecutivo para el control a los comercios. Es en el marco de los programas de Precios Cuidados y de la Tarjeta Alimentaria (Argentina Contra el Hambre).

Según explicaron desde el bloque del Frente de Todos, se trata de articular un dispositivo “que ponga en sintonía con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) el control cuidado mecanismo de denuncias”.

Y cuestionaron la “especulación de algunos supermercados y comercios que han hecho recargas sobre las compras con la Tarjeta Alimentaria”. La medida fue acompañada por unanimidad.

Otros proyectos

El Cuerpo presidido por Nicolás Jawtuschenko convalidó el bono de 4.000 pesos para el personal municipal, correspondiente a diciembre de 2019. También una serie de aumentos salariales de entre el 24 y el 30%, que serán escalonados en tres tramos (enero, febrero y marzo).

Se aprobaron cinco expedientes referidos al protocolo adicional al convenio marco con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Por el mismo, las fuerzas de seguridad del Municipio recibiría un total de 142 vehículos.

De forma unánime además se aprobó una modificación al acuerdo de transferencia de fondos suscrito entre AySA y el Municipio. Representa una suba en los fondos correspondientes a obras de agua y cloacas de los barrios Vitum de Longchamps, El Canario y Corimayo, que ya están avanzadas en casi el 60%.

A su vez, se aprobó una prórroga de 12 meses desde el 1 de abril en las licitaciones con las empresas que se encargan del mantenimiento del alumbrado público.

Repudio a la libertad de José Maidana

Desde el Ejecutivo municipal también se presentó un proyecto en repudio a la libertad condicional otorgada por el TOF 4 a José Maidana. Se trata del ex carcelero del centro clandestino el Vesubio durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa también incluye la declaración de persona no grata hacia Maidana, quien actualmente vive en Almirante Brown.

Desde el Frente de Todos indicaron que “el represor había sido condenado en 2011 a 22 años de cárcel por secuestro y tortura a 91 personas”. “Su reciente libertad fue concebida en plena feria judicial de verano”, agregaron.

Cambiemos coincidió en las definiciones. Pero presentaron una moción para desdoblar el proyecto y no expresarse sobre el fallo judicial. Alegaron que "el Poder Legislativo no debe interferir en la Justicia". La portavoz del bloque fue la radical Julia Paolino ya que la titular de bancada, Leticia Bontempo, no estuvo presente en la sesión.

El proyecto finalmente no se modificó y fue votado a favor por los 17 concejales oficialistas.