Trabajadores de la salud paran en Brown

viernes 23 de julio del 2021

El reclamo es a nivel nacional y afecta a los establecimientos privados. Se unieron personal de la clínica Espora, IMA y el Sanatorio Modelo de Adrogué, entre otras. Los detalles.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) lleva adelante este viernes un paro a nivel nacional. Varias instituciones privadas de Almirante Brown se unieron a la medida de fuerza para exigir un aumento salarial.

Reclamo

Con banderas, carteles y corte de calles, el personal de la salud lleva adelante la manifestación en las puertas de los establecimientos. A nivel local, la clínicas Espora e IMA y los Sanatorios Modelo de Adrogué y Burzaco son algunos de los centros que se sumaron.

*Clínica Espora

“Somos los únicos que no cerramos paritarias todavía y nos quieren dejar con las mismas que tenemos hasta el 2022. Las cámaras empresariales no quieren cerrar, dicen que no están en condiciones de afrontar el aumento que estamos pidiendo”, explicó Gabriela Vilches, delegada de IMA, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Los trabajadores exigen una suba del 45%. Realizan un cese de actividades de cuatro horas por cada turno. Igualmente, durante ese tiempo, continúan funcionando las instituciones con guardias mínimas.

“Si hoy no se consigue el aumento, las medidas van a ser a partir del lunes de 24 o 48 horas. No queremos llegar a eso porque sabemos que estamos en un área de salud y que las personas dependen de nosotros y de alguna forma tenemos que hacer que el reclamo sea visible”, concluyó.