Tras la polémica con Cami Homs, Lizy le pidió disculpas públicas: “Fui muy desubicada”

Vivió un tenso momento en el programa de Susana Giménez. Participó junto a su marido Sebastián Nebot. Mirá el video.

Durante uno de los segmentos del programa de Susana Giménez, la browniana Lizy Tagliani fue protagonista de un polémico momento. Se debió a que emitió comentarios ofensivos hacia Camila Homs. Esto ocasionó una fuerte reacción en el público.

¿Cómo fue?

La humorista participó de la competencia “Mi pareja puede”. Lo hizo junto a su esposo Sebastián Nebot. Además, jugaron Mica Viciconte y Fabián Cubero y Cami Homs con José Sosa.

El juego tuvo como ganadora a la modelo y su novio, el futbolista de Estudiantes de La Plata. Ambos se llevaron cinco millones de pesos y un viaje a la Riviera Maya. Fue en ese momento, mientras festejaban, que se escuchó a Lizy gritar "¡Estos gatos siempre tienen suerte!", "Cinco millones de pesos es la plata que cobra ella de manutención", "¡Qué bronca la suerte que tiene esta cornuda!" y "Aguante Tini".



¿Qué pasó después?

Tras lo ocurrido, la vecina de Adrogué se disculpó públicamente en su programa radial “Arriba bebé”. Reconoció que tuvo una actitud inapropiada y vergonzosa. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total”, arrancó diciendo por el aire de la Pop.

En este sentido, aseguró que contactó al productor del programa de Susana para que le reenvíe su audio a Camila, a quien le pido “muchas disculpas”. “Está en todo su derecho de no aceptarlas”, recordó.

“Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta. Yo me fui de ahí, la saludé, la abracé, le dije que disfrute el premio y me cagué de risa, y salí del canal, me subí del auto sintiéndome una grosa del humor”, aseguró

Sumado a ello, Lizy reconoció que su marido fue quien la hizo reflexionar camino a su casa: “Sebastián me dice ‘capaz entre nosotros o con nuestros amigos está bien, pero la chica no sabe’. Ahí recién me cayó todo. ¿Viste cuando salís del boliche, chupada, y del frío te baja el pedo? Bueno, eso me pasó”, sostuvo.

Y agregó: “¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades? Fue horrible todo lo que le dije. Ella nunca me dio la confianza. Siempre fue amorosa conmigo”.

Asimismo, confió que “tendría que ir un psicólogo”. “¿Será que tengo que ir con un profesional? Porque lo que me apena es que me di cuenta 20 minutos después. Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona”.