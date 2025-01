Un futbolista browniano en Ucrania: "Hay protocolos de seguridad en caso de que algo malo pase"

Así lo afirmó Patricio Tanda, oriundo de Burzaco y nuevo integrante del Karpaty Lviv. El vecino jugará en medio del conflicto bélico que se está desarrollando entre el país europeo y Rusia.

El fútbol es una de las pasiones más grandes que existen y esto lo lleva a que se practique en cualquier parte del mundo sin importar las condiciones. La pelota rueda en playas, plazas, bajo un intenso calor o cuando cae nieve, pero en Ucrania también se juega en medio de una guerra.

El país europeo se encuentra en conflicto bélico con Rusia desde febrero de 2022 cuando las tropas de Vladímir Putin invadieron varias ciudades como Járkov y Sumy. Si bien en un primer momento las actividades deportivas quedaron totalmente suspendidas, con el correr del tiempo fueron regresando.

En este contexto y a punto de iniciar la segunda etapa del Campeonato Premier League, el browniano Patricio Tanda firmó contrato con el Karpaty de Ucrania. Así vivirá su primera experiencia como jugador profesional en el viejo continente.

"Cuando mi representante me comunicó que lo llamaron, me sorprendió y me dejó pensando. Después investigué, averigüé, hablé con la embajada y con un jugador español del equipo y me dieron tranquilidad", contó el oriundo de Burzaco en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Si bien el país está intentando gradualmente retomar la normalidad, hay muchas cosas que se hacen bajo estrictas normas de protección. "En los partidos debe haber un protocolo de seguridad en caso de que algo malo pueda pasar. Yo estoy en Lviv, al Oeste de Ucrania y está bien alejado de Rusia. Tenemos la frontera con Polonia y por lo que hablé es una de las ciudades más seguras", explicó.

Una nueva etapa

Luego de pasar por Racing de Avellaneda (club dueño de su pase), Ferrocarril Oeste y Unión de Santa Fe, Tanda buscará afianzarse en Europa para más adelante pegar el salto a una liga de más importancia. En esta línea, se refirió a sus próximos objetivos.

"Estoy contento, es todo nuevo. Nuevo idioma, nueva cultura, pero de a poco voy a ir adaptándome y acostumbrándome. Me encontré con un club muy bueno, muy ordenado, con gente muy generosa y predispuesta. Apuntamos a pelear siempre lo más arriba y clasificar a las copas", concluyó.