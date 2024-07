Un médico de Adrogué ganó $25 millones en "Los 8 escalones"

Se trata del premio más alto en la historia del programa. Sorprendió a todos al tener como cábala una pulsera de Taylor Swift. Mirá cómo fue.

Un joven oriundo de Adrogué ganó el premio más alto en la historia del programa “Los 8 escalones”, ya que se hizo de un cheque por $25 millones. Se trata de Sasha Rubio, quien es médico y docente de nivel primario y secundario en una escuela de dicha localidad.

¿Cómo fue?

El formato reunió a ocho participantes para que compitan por un pozo acumulado. Debido a la gran suma, la producción puso una dificultad más: debían contestar el 80% del cuestionario previo para avanzar.

Con certeza en sus respuestas, Sasha llegó hasta la final contra un croupier. En esta instancia se conoció que el vecino de Adrogué llevaba una pulsera de Taylor Swift como cábala. “¿Qué tenía el último dije? ¿Qué era?”, le consultó Carolina “Pampita” Ardohain.

Según explicó, una amiga le recomendó que pensara en una luz dorada ante una pregunta difícil; mientras que otra le aconsejó que tenga una de las pulseras que se intercambian en los recitales de la artista. La mezcla de ambas funcionó: el brazalete decía “you painted me golden” (me pintaste de dorado).

Ya en la final, Guido Kaczcka preguntó “¿qué ley se empezó a tratar en la Cámara de Diputados el 3 de julio?”. Con nervios, Sasha fue el único que eligió la opción “Ley Conan” y su presente cambió, debido a que acertó y se hizo con el cheque por $25 millones.

Su historia

El vecino de Adrogué se recibió de médico en diciembre en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes, viajó a Oslo, en Noruega, para hacer un intercambio de medio año, el cual le permitió cursar y aprobar Pediatría, Ginecología y Obstetricia.

Actualmente, vive junto a su mamá y mascotas. Si bien destinará parte del dinero a mudarse solo, contó que ayudará económicamente a realizar unos arreglos en la vivienda familiar y a renovarle el guardarropas a su madre.

“Es ama de casa y dedicó su vida a criarnos y darnos lo mejor para que estemos bien. Así que, un poco me gustaría devolver eso. Poder garantizar que no le falta nada. En otros momentos estuvimos muy apretados y no quiero que le vuelva a pasar eso”, explicó el ganador de "Los 8 Escalones" a TN.