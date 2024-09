Un periodista de Brown fue a hacer una nota a Lanús, estacionó el auto y se lo robaron

Se trata de Marcelo Massimini. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad. Mirá el video.

El periodista de Longchamps Marcelo Massimini fue víctima de un hecho delictivo en Lanús. Se llevaron el auto en el que se trasladaba junto su camarógrafo. Ambos forman parte del programa ConoSur Noticias.

¿Cómo fue?

Todo ocurrió este martes por la mañana, en Iberlucea al 3400, zona céntrica de la localidad. Allí, los comunicadores dejaron estacionado el vehículo Vokswagen Gol gris, mientras se retiraron a realizar una nota. Al regresar, ya no estaba.

Toda la secuencia delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Allí, se puede observar cómo el delincuente se acercó al auto, forzó la puerta e ingresó.

“Hace un mes y medio me robaron la camioneta y aún sigo sin respuestas. Ahora nos quedamos en pampa y la vía, sin nada. No tenemos para trabajar, no sabemos cómo vamos a hacer. Por suerte las herramientas de trabajo las tenemos, pero no la movilidad”, explicó Massimini en un video que filmó tras el asalto.