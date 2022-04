Un vecino fue atropellado y necesita una prótesis para volver a caminar

Compartir en:

jueves 7 de abril del 2022

El costo es de $200 mil. Solicitó la colaboración de la comunidad ante la imposibilidad económica de comprarla. "La estoy pasando muy mal", expresó a De Brown. ¿Cómo ayudar?

Maximiliano Argañaraz, vecino de Glew, atraviesa un duro momento como consecuencia de un accidente vial. Mientras trabajaba, lo chocaron y eso le provocó una doble fractura externa de tibia y peroné. Por ese motivo, necesita una prótesis para volver a caminar y, ante su elevado precio, comenzó una campaña solidaria para adquirirla.

Su caso

El 20 de marzo, el browniano de 35 años se alistaba en su vehículo para salir de la pizzería donde se desempeña como delivery. Según denunció, cuando empezó su marcha, fue embestido por una motocicleta cuyo conductor estaba en estado de ebriedad.

"Estoy hace más de dos semanas en el hospital Lucio Meléndez. Tuve tutores puestos en la pierna y venía bien hasta que me pusieron un yeso. El lunes me hicieron la ventana para la limpieza y tenía infectado. Una vez que se cure eso, necesito la prótesis para que me operen. No cuento con los recursos para costearla, por eso hicimos una colecta", relató a www.deBrown.com.ar.

Si bien Argañaraz detalló que ya recibió donaciones, aún le falta un largo camino para alcanzar el valor final del insumo: $200 mil . En ese contexto, hizo un pedido a la comunidad: "La estoy pasando muy mal. Todo lo que sea sirve, cualquiera sea la donación. Un granito de arena es bienvenido".

Y agregó: "Trabajé toda mi vida y nunca dependí de nadie. Ahora, estar así me hace sentir mal. Lamentablemente, es lo que hay y lo tengo que afrontar. Nunca pensé en llegar a pedirle a alguien. Esto me sirvió para abrir la cabeza y ver que hay mucha gente buena. No es todo malo".

¿Cómo ayudar?

Quienes deseen colaborar con la cruza solidaria para que el browniano recaude el dinero necesario para comprar la prótesis, pueden hacerlo a través de su cuenta de Mercado Pago. Los datos son:

Rosana Valeria Carbonell

CVU : 0000003100006894956788

Alias : ro.reir.amar.ps

CUIT/CUIL: 27241854820