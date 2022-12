Un video que destroza el alma: abandonó a una perra y su cachorro en Burzaco

En su huida, el conductor casi atropella al animal más pequeño. Ambos canes fueron rescatados por una vecina. Conocé cómo adoptarlos.

Un indignante hecho aún entristece a los vecinos de Burzaco. Días atrás, un hombre frenó la marcha de su auto y abandonó a una perra y a su cría a plena luz del día. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

¿Cómo fue?

Sucedió el sábado 10, en el cruce de Alem y Terrero. Una vecina que había salido a comprar, fue quien se topó con esta escena. Hoy los animales se encuentran a su resguardo.

"Vi un perrito chiquito en la vereda. Estaba aterrorizado, gruñía y me tiraba a morder. Llamé a mi mamá y logramos que tome confianza. En ese rato, apareció un animal más grande. Se me cruzó que podían estar juntos, pero después no lo creí", contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La browniana decidió llevar al cachorro a su casa y brindarle contención. Minutos más tarde, se acercó nuevamente el otro perro y comenzó a llorar en la reja.

"Los dos estaban igual, en el mismo estado, entonces le abrimos la puerta y entró, era muy cruel no hacerlo. Ella tiene mucho miedo, se hace encima, levantas la mano para tocarla y piensa que le vas a pegar. Fue muy maltratada, además tiene lesiones en la piel", sostuvo.

¿Cómo descubrió el video?

Fernanda intuía que algo raro sucedía. Fue así como decidió mirar las cámaras de seguridad de su vivienda. "Vimos cómo un hombre los abandonaba e incluso al cachorro casi lo pasa por arriba con el auto. No es una persona del barrio, no lo conocemos", reconoció a este medio.

"Cuando vi el video no lo podía creer. Fue indignante. No hay que mirar para el costado cuando pasan este tipo de cosas, ellos son seres sintientes. Les veía la cara de miedo y no los podía dejar afuera, estaban muy asustados, me partieron el alma", confío.

La vecina de Burzaco tiene otros diez perros rescatados y tres gatos. Por este motivo, se le dificulta adoptar a esta madre y a su cachorro. "Son re buenos, solo lloran cuando tienen hambre, no molestan, no ladran, no hacen líos. Los voy a cuidar hasta que aparezca una familia que los quiera y los trate con amor", concluyó.

¿Cómo adoptarlos?

Aquellas personas que quieran integrarlos a su familia pueden comunicarse con Fernanda enviándole un mensaje privado a su Instagram. Podés hacer clic aquí para acceder a su cuenta.