Una browniana participará de un nuevo reality

martes 15 de junio del 2021

Se trata de la periodista y taekwondista, Aylén Romachuk. El programa se estrena esta noche por la TV Pública. ¿De qué se trata?

Aylén Romachuk será una de las 16 protagonistas del nuevo reality "Relatoras argentinas". Este buscará la igualdad de oportunidades en un ámbito que está ocupado mayormente por hombres. Será una experiencia inolvidable para la representante local.

Además de periodista y reconocida taekwondista, tiene una vida profesional formada en lo más profundo del club Brown de Adrogué. Allí es instructora de artes marciales y narra la campaña del equipo de Pablo Vicó en un medio partidario de radio.

"Nunca había relatado, pero cuando apareció lo del casting me animé. Empecé a practicar con mi hermanito y cuando me llaman para decirme que estaba seleccionada me sorprendió. Me asombró encontrar una faceta mía que no conocía", explicó Romachuk en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En el programa estará acompañada por otras 15 soñadoras: Aldana Lamberti, Carolina Zalez, Sabrina Otaegui, Estefanía Pineda, Ivana Lanuto, Sofía Maiza, Brenda Melgar, Ariana Isasi, Anabella Martínez, Lola del Carril, Verónica Córdoba, Romina Toledo, Yasmín Graciano, Laura Corriale y Sol Rivero.

El programa

Iniciará hoy, 15 de junio, a las 22 a través de la TV Pública. Se emitirá de martes a viernes en ese mismo horario, mientras que los domingos se transmitirá a las 21. Estará conducido por Mariano Peluffo y contará con un jurado de lujo: Viviana Vila, Evelina Cabrera, Walter Nelson y Miguel "Titi" Fernández.

"Como competidora nata me voy a preparar para ganar, pero también quiero disfrutarlo porque es algo que me gusta. El programa busca que nos formemos y aprendamos. Apostamos a romper estructuras y empoderar a la mujer dentro del periodismo deportivo", aseguró a este medio.

El reality tendrá un formato diferente a los habituales ya que no habrá eliminadas. Las participantes estarán divididas en dos burbujas de ocho, sumarán puntos y luego se definirá en semifinales y final. ¿El premio? Un contrato para relatar fútbol en los medios públicos.