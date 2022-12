Una pesadilla: vecinos de Calzada están hace 35 horas sin luz

Miles de usuarios de Edesur se vieron afectados esta semana por la falta de electricidad. Los detalles.

El termómetro no para de subir y en este punto el servicio eléctrico se vuelve clave para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, desde el viernes, habitantes de distintas localidades de Almirante Brown reportan cortes.

Este es el caso de los vecinos de Rafael Calzada ubicados a pocas cuadras de la estación. Desde la medianoche del sábado no tienen suministro eléctrico. El tiempo pasa y ya van 35 horas desde que Edesur no les brinda una solución favorable.

“Empecé a enviarle a la empresa sms cada dos o tres horas y no me respondían. Recién el sábado a la noche, tipo 21 horas, me enviaron un número de reclamo que el suministro estaba interrumpido por falta de servicio y que se iba a restablecer por etapas”, contó Adriana, de las damnificadas, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y detalló: “Está interrumpido desde Agüero, las calles España, Falucho, Andrade, Humberto Primo, todo para el lado de las vías. Tengo entendido que del otro lado de las vías también porque hay gente que conoce personas que están en la misma situación y viven cerca del cementerio”.

Calor agobiante

En los últimos días, las máximas escalaron a los 37 grados. Esto hace que se vuelva una tortura transitar el día, sobre todo para los hogares con niños y adultos mayores. También para aquellos vecinos que necesitan cuidados especiales.

“Hace muchísimo calor. Tuvimos que tirar toda la comida de la heladera. Es muy difícil tener tantas horas sin suministro”, concluyó a este medio.

¿Dónde reclamar?

Ante los cortes de luz, los vecinos deberán comunicarse con la compañía al 0810-222-0200. La línea funciona de lunes a viernes, de 8 a 17 hs. Otra opciones son contactarse a través de Facebook o Twitter o enviar un SMS al 72720 con la palabra LUZ un espacio y tu número de cliente.