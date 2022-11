Una vecina de Burzaco fabrica crayones con cera de abeja y soja

Se trata de Valeria Olivera. Comenzó a emprender luego de que a su hija le diagnosticaran una enfermedad que requería mayores cuidados. “Fui viendo que la idea era buena y tenía aceptación”, aseguró a De Brown.

Dibujar es uno de los grandes medios donde los niños reflejan sentimientos, deseos y explotan al máximo su imaginación. Así lo entendió Valeria Olivera, vecina de Burzaco y fabricante de crayones artesanales. Sus productos tiene la particularidad de ser lavables, no tóxicos y estar hechos con cera de abeja, de soja o parafina.

¿Cómo nació?

Todo arrancó con la maternidad. Es que la browniana tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hija, diagnosticada con alergia a la proteína de leche de vaca. Ante esto, inició una búsqueda para obtener una nueva fuente de ingresos. Primero, pintó muebles y los vendió por Internet y años después dictó talleres de pintura en su domicilio.

“También hice envoltorios ecológicos de cera de abeja. La verdad es que esto no me gustaba mucho y lo frené, pero me había quedado mucha materia prima y me puse a ver qué hacer con ella. Así encontré que se podían fabricar crayones. Investigando también descubrí que otra opción era confeccionarlos con cera de soja”, recordó Valeria en diálogo con www.deBrown.com.ar

Con toda esta información, decidió tomar cursos, sumar más herramientas y apostar a su marca. En agosto del 2021, comenzó al 100% con “Crayoncitos”. “Fui viendo que la idea era buena, tenía aceptación y me gustaba”, aseguró la mujer de 42 años y mamá de dos nenas de 5 y 7.

¿Cómo son?

Los crayones están hechos con tres tipos de materiales: cera de soja, de abeja o parafina. Todos los productos son artesanales, usan pigmentos no tóxicos y son lavables. Vienen de diferentes tamaños, colores y formas. Además, fabrica tizas con las mismas características.

“Tengo cajitas que son muy económicas y algunos combos donde también sumo un libro para que los chicos puedan pintar. Los precios oscilan entre 500 y 1.200 pesos, todo depende del tipo elegido y sus medidas”, afirmó a este medio.

Crecer

Con los meses, Valeria logró superarse y consolidar su marca. Hoy trabaja en ferias de emprendedores locales, de la Región y también de la Ciudad de Buenos Aires. Además sigue tomando talleres y logró que sus productos se vendan en comercios del distrito, de Barracas, Palermo, Mendoza y Mar del Plata.

“Mi gran proyecto es que mis crayones de números estén en todos los jardines de infantes. Aunque mi ganancia sea mínima o nula me gustaría concretarlo. Sueño con que todos los chicos tengan su cajita”, confió la vecina de Burzaco.