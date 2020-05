Varados en medio de la mudanza, el drama de una pareja de Claypole

Compartir en:

miércoles 6 de mayo del 2020

Se trata de Ángel Conca y Juan Gabriel Aguirre. Firmaron contrato horas antes de que anunciaran la cuarentena. Quedaron aislados en un departamento sin sus pertenencias ni mascotas. Conocé su historia.

La aplicación de la cuarentena obligatoria trajo efectos secundarios. No solo miles de personas quedaron varadas en otros países o provincias sino que también cientos se encuentran en distintos partidos. Este es el caso de una pareja que se mudó de Claypole a Monte Grande.

Ángel Conca y Juan Gabriel Aguirre estaban buscado departamento en la zona de Esteban Echeverría. Finalmente, el 19 de marzo lograron hallar el adecuado y firmaron contrato por la tarde sin imaginarse que horas después se decretaría el aislamiento obligatorio.

“Como nuestro nuevo edificio estaba cerca lo de mi cuñada, nos quedamos a dormir esa noche ahí. No vimos tele y el día 20 amanecimos con la noticia de que estábamos en cuarentena y que no podíamos circular. Así que nos quedamos en un departamento que no tiene nada”, contó Ángel en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Desde ese momento, la pareja confiesa que “vive a delivery”. Es que electrodomésticos tan esenciales como una heladera o un horno quedaron en su otro hogar. Debieron hasta comprar ropa por vestirse y -a falta de muebles- el suelo se convirtió en su cama de todas las noches.

Sin embargo, lo que tiene más preocupada a esta pareja son sus mascotas. Se trata de dos gatos y un perro, los cuales quedaron encerrados en la propiedad. “Un ahijado nuestro vive cerca de ahí y les lleva comida y agua. Lo hace como puede porque no tiene llaves”, detalló.

¿Qué necesitan?

Precisan un permiso único para poder terminar de hacer la mudanza, ya que las compañías que se dedican a ello no están exceptuados del aislamiento obligatorio y por lo tanto no pueden prestar servicio.

“No dijeron: ‘Hay controles del trayecto de Echeverría a Almirante Brown. Podés ir y, si te para alguno, sacás el permiso de fuerza mayor y le explicas la situación. Vas a llegar a la casa de Claypole, pero no vas a poder volver para acá porque eso sería circular y está prohibido”, explicó.

Uno de sus más grandes miedos es que en medio de la mudanza les secuestren el camión que traslada su pertenencias o queden demorados y hasta detenidos. “Hacer algo ilegal no es la idea y perder todo, mucho menos”, resaltó a este medio.

No están solos

Por lo menos 700 personas en el país están atravesando la misma situación que esta pareja, muchas de ellas debiendo pagar hasta dos alquileres. En el caso de Ángel y Juan, el dueño de su anterior casa los dejó exentos de abonar la renta, aunque sí deben cubrir los servicios del hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PERMISO DE MUDANZA (@permiso.mudanza.ya) el 1 May, 2020 a las 4:24 PDT

En este marco, los afectados por esta problemática decidieron formar el grupo “Permiso de Mudanza Ya”. A través de las redes sociales, reclaman a las autoridades correspondientes por una solución, aunque por el momento no han tenido una respuesta concreta.

“Es irónico porque si nosotros queremos comprar algo nuevo, no hay ningún problema. Un camión, con personas que lo cargan y descargan, llega a tu domicilio. Ahora, una mudanza que tiene el mismo sistema, no se puede. Es un poco ilógico”, advirtió.