Video: así fue el día que un vecino buceó los túneles inundados de Castelforte

Se trata de Luis Carabelli, quien tiene como hobby la espeleología. "Bajamos y recuperamos todo lo que había. Fue una experiencia excelente", contó a De Brown. La historia completa.

Además de su llamativa edificación, “Castelforte” cuenta con muchas historias ocurridas en sus misteriosas instalaciones. Una de ella estuvo protagonizada por Luis Carabelli, quien buceó los túneles del castillo de Adrogué para recuperar los objetos que habían quedado bajo agua.

¿Cómo fue?

El vecino de José Mármol tiene como hobby a la espeleología, la práctica de explorar y estudiar cavernas. Hace dos décadas atrás, al enterarse de la existencia de este lugar, se ofreció a explorarlo en busca de nuevos espacios.

“Al final del túnel principal, había uno lateral muy chico. Era todo de tierra y conchilla. Comenzamos a excavar y encontramos una sala. Allí luego se armó un museo adecuado para que la gente pueda ir”, contó Carabelli a www.deBrown.com.ar.

El browniano, en esa línea, detalló que para visitarlo los vecinos debían bajar por una escalera caracol instalada dentro un aljibe. Sin embargo, tiempo después de la exploración, la instalación de la misma provocó que se inundara totalmente, ya que la “soldaron a un caño de agua cortado de un molino que había, los movimientos lo desoldaron y surgió el agua”.

Ante ese panorama, Carabelli se ofreció para bucear por el túnel y sacar los objetos históricos que habían quedado en el fondo. Así, junto a Miguel Parmeciano y Enrique Clipps, llevó adelante la expedición hace más de 15 años.

“Bajamos y recuperamos todo lo que había. Fue una experiencia excelente. Nunca se había buceado en el castillo. Después de eso, vino gente del exterior a hacerlo hasta que se canceló al ser considerado peligroso”, explicó.

Video



Su pasión

Desde 1985, Carabelli explora cavernas en distintos puntos del país y del mundo. Si bien es un hobby, es una forma de vida e incorporó cada vez más conocimientos para llevar más a fondo sus aventuras. Así, es instructor de rescate en alturas y en cavernas y de escalada en roca.

“Cuando tenía 19 años, vi en la tapa de una revista a una persona bajando en un abismo. Me encantó. Los busqué, era de un grupo de Capital. Me asocié y no lo dejé más. Estuve en rescates, como en la búsqueda de una persona en la Cordillera de los Andes en 2013 o en el terremoto de Ecuador en 2016”, reveló a este medio.